Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске
Внешний вид Курска необходимо изменить к лучшему, пока это сделать не удалось, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн на пресс-конференции, приуроченной к году в должности главы региона, передает корреспондент РБК.
«Что не удалось: не удалось изменить внешний вид Курска и других городов. <...> Я действительно хочу, чтобы Курск стал благоустроенный. Вспоминается передача, где женщины приходят и преображаются. Вот хочется, чтобы Курск также преобразился», — пояснил он. Глава региона отметил, что в городе очень красивый рельеф, «но нужно, как в передаче, навести марафет».
Хинштейн также подчеркнул, что красоту нужно не только «навести», но и сохранить: «А то волк в парке Пионеров уже дважды пострадал».
В этом году в Курске будут благоустроены 59 общественных пространств, часть проектов уже реализована. Губернатор также предлагал ввести общественный контроль при ремонте парков и скверов.
Во время пресс-конференции Хинштейна также спросили, видит ли он необходимость в сокращении количества депутатов Курской областной думы, так как из-за боевых действий и обстрелов население региона сократилось. Губернатор напомнил, что в облдуму избираются 45 депутатов, но на постоянной профессиональной основе работать могут только 12. Это сопоставимо с соседними регионами: например, в Тамбовской областной думе 16 депутатов работают на постоянной основе, отметил он. «По моему мнению, количество депутатов в облдуме достаточно оптимально, сокращать смысла нет», — заключил Хинштейн. При этом он подчеркнул, что аппарат областной думы был сокращен на 7%.
По данным Курскстата, на 1 января 2025 года в регионе проживали 1,049 млн человек, на 1 января 2024-го — 1,060 млн, на 1 января 2023 года — 1,067 млн.
