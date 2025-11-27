 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске

Губернатор Александр Хинштейн признал, что пока не удалось изменить внешний вид Курска. По его словам, городу надо «навести марафет»
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Внешний вид Курска необходимо изменить к лучшему, пока это сделать не удалось, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн на пресс-конференции, приуроченной к году в должности главы региона, передает корреспондент РБК.

«Что не удалось: не удалось изменить внешний вид Курска и других городов. <...> Я действительно хочу, чтобы Курск стал благоустроенный. Вспоминается передача, где женщины приходят и преображаются. Вот хочется, чтобы Курск также преобразился», — пояснил он. Глава региона отметил, что в городе очень красивый рельеф, «но нужно, как в передаче, навести марафет».

Хинштейн также подчеркнул, что красоту нужно не только «навести», но и сохранить: «А то волк в парке Пионеров уже дважды пострадал».

Хинштейн забраковал варианты памятника куряночке и объявил голосование
Общество

В этом году в Курске будут благоустроены 59 общественных пространств, часть проектов уже реализована. Губернатор также предлагал ввести общественный контроль при ремонте парков и скверов.

Во время пресс-конференции Хинштейна также спросили, видит ли он необходимость в сокращении количества депутатов Курской областной думы, так как из-за боевых действий и обстрелов население региона сократилось. Губернатор напомнил, что в облдуму избираются 45 депутатов, но на постоянной профессиональной основе работать могут только 12. Это сопоставимо с соседними регионами: например, в Тамбовской областной думе 16 депутатов работают на постоянной основе, отметил он. «По моему мнению, количество депутатов в облдуме достаточно оптимально, сокращать смысла нет», — заключил Хинштейн. При этом он подчеркнул, что аппарат областной думы был сокращен на 7%.

По данным Курскстата, на 1 января 2025 года в регионе проживали 1,049 млн человек, на 1 января 2024-го — 1,060 млн, на 1 января 2023 года — 1,067 млн.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Аксинья Варламова, Мария Лисицына
Курская область Курск Александр Хинштейн благоустройство
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
В Курске ввели туристический налог для гостиниц и отелей
Общество
Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по объекту энергетики в Курской области
Политика
Более 16 тыс. жителей Курской области остались без света после удара ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 16:11
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин призвал перевести мирный план по Украине на «дипломатический язык» Политика, 16:37
Путин заявил, что никаких проектов договора по Украине не было Политика, 16:36
Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге достигло 65 человек Общество, 16:30
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Путин заявил, что Россия «совершила революцию» в области БПЛА Политика, 16:24
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-замглавы Росавтодора Общество, 16:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В ЦСКА назвали диагноз экс-капитана сборной России Алдонина Спорт, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Юлию Таратуту оштрафовали по статье о порядке деятельности иноагента Политика, 16:12
Выступление Путина во время визита в Киргизию. Трансляция Политика, 16:11
Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске Политика, 16:07
В Калуге выявили самый длительный случай заражения ковидом Общество, 16:07
ЦБ оценил влияние размещения ОФЗ в юанях на курс рубля Инвестиции, 16:02