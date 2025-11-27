Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске

Губернатор Александр Хинштейн признал, что пока не удалось изменить внешний вид Курска. По его словам, городу надо «навести марафет»

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Внешний вид Курска необходимо изменить к лучшему, пока это сделать не удалось, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн на пресс-конференции, приуроченной к году в должности главы региона, передает корреспондент РБК.

«Что не удалось: не удалось изменить внешний вид Курска и других городов. <...> Я действительно хочу, чтобы Курск стал благоустроенный. Вспоминается передача, где женщины приходят и преображаются. Вот хочется, чтобы Курск также преобразился», — пояснил он. Глава региона отметил, что в городе очень красивый рельеф, «но нужно, как в передаче, навести марафет».

Хинштейн также подчеркнул, что красоту нужно не только «навести», но и сохранить: «А то волк в парке Пионеров уже дважды пострадал».

В этом году в Курске будут благоустроены 59 общественных пространств, часть проектов уже реализована. Губернатор также предлагал ввести общественный контроль при ремонте парков и скверов.

Во время пресс-конференции Хинштейна также спросили, видит ли он необходимость в сокращении количества депутатов Курской областной думы, так как из-за боевых действий и обстрелов население региона сократилось. Губернатор напомнил, что в облдуму избираются 45 депутатов, но на постоянной профессиональной основе работать могут только 12. Это сопоставимо с соседними регионами: например, в Тамбовской областной думе 16 депутатов работают на постоянной основе, отметил он. «По моему мнению, количество депутатов в облдуме достаточно оптимально, сокращать смысла нет», — заключил Хинштейн. При этом он подчеркнул, что аппарат областной думы был сокращен на 7%.

По данным Курскстата, на 1 января 2025 года в регионе проживали 1,049 млн человек, на 1 января 2024-го — 1,060 млн, на 1 января 2023 года — 1,067 млн.