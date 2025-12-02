 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0
Эксклюзив

Хинштейн сравнил работу чиновника с судимостью с козлом в огороде

Сюжет
Радио РБК
По словам Хинштейна, чиновников с судимостью следует увольнять, так как есть приговоры за тяжкие преступления, в том числе коррупционные, а «козла обратно пускать в огород» нельзя

Хинштейн сравнил работу чиновника с судимостью с козлом в огороде
Video

Чиновников с судимостью за тяжкое и особо тяжкое преступление надо увольнять из органов власти Курской области, поскольку тех, кто попадался, в частности, на коррупционных преступлениях, нельзя «обратно пускать в огород». Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге».

Ведущий программы обратил внимание, что в Курской области увольняют чиновников с судимостями. Так, в ноябре Хинштейн потребовал до конца месяца уволить из органов власти ранее судимых сотрудников, отметив, что среди них есть и осужденные за взятки.

Губернатор сказал РБК, что, по его мнению, во власти «на тех должностях, тем более, которые связаны с принятием решений, с распределительными функциями, с бюджетом», должны работать люди «с определенной репутацией».

«Если человек ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое, особо тяжкое преступление, за коррупционные составы, ну, как можно, извините, козла обратно пускать в огород?» — задался вопросом Хинштейн.

Он допустил, что освободившиеся должности будут замещать ветеранами военной операции, которые прошли подготовку к государственной службе по специальным программам.

Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В апреле Хинштейн поручил провести проверку сотрудников органов власти на наличие у них судимости. По итогам проверки выяснилось, что более 70 сотрудников ведомств имели проблемы с законом. При этом с апреля по октябрь, как сообщил губернатор позднее, с должностей уволили всего девять человек.

Проверить чиновников и работников подведомственных организаций Хинштейн попросил после обнаружения двух человек с судимостью, которых после этого уволили. Администрация губернатора и комитет региональной безопасности подготовили перечень лиц, в отношении которых либо было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям, либо их судимость считается погашенной. Хинштейн объяснил, что хотя де-юре они не являются судимыми, но допускать их к власти он считает неправильным.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Юрий Таманцев
Александр Хинштейн Курская область увольнения органы власти
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Хинштейн поручил разобраться с включением в список голосующих покойника
Политика
Хинштейн остался недоволен числом чиновников, уволенных за взятки
Политика
Хинштейн словами «первый пошел» оценил приговор за «зубы дракона»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 16:48
ЕС выделит Армении €15 млн для противодействия иностранному вмешательству Политика, 17:00
АвтоВАЗ озвучил планы по продажам машин в 2025 году Авто, 17:00
Федерация лыжных гонок призвала Большунова и Бакурова помириться Спорт, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию по Украине Политика, 16:54
Путин наградил ЛУКОЙЛ орденом Политика, 16:51
Журналистку Юлию Таратуту сняли с регистрации в Москве Политика, 16:51
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Дмитриев и Уиткофф пообедали в ресторане перед переговорами с Путиным Политика, 16:47
ВТБ рассказал о планах профинансировать строительство порта в Якутии Бизнес, 16:45
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву Общество, 16:36
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 16:34
В России открылся первый кластер видеоигр и анимации Отрасли, 16:31
Эксперты оценили объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году Недвижимость, 16:30