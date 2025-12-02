Хинштейн сравнил работу чиновника с судимостью с козлом в огороде

По словам Хинштейна, чиновников с судимостью следует увольнять, так как есть приговоры за тяжкие преступления, в том числе коррупционные, а «козла обратно пускать в огород» нельзя

Video

Чиновников с судимостью за тяжкое и особо тяжкое преступление надо увольнять из органов власти Курской области, поскольку тех, кто попадался, в частности, на коррупционных преступлениях, нельзя «обратно пускать в огород». Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге».

Ведущий программы обратил внимание, что в Курской области увольняют чиновников с судимостями. Так, в ноябре Хинштейн потребовал до конца месяца уволить из органов власти ранее судимых сотрудников, отметив, что среди них есть и осужденные за взятки.

Губернатор сказал РБК, что, по его мнению, во власти «на тех должностях, тем более, которые связаны с принятием решений, с распределительными функциями, с бюджетом», должны работать люди «с определенной репутацией».

«Если человек ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое, особо тяжкое преступление, за коррупционные составы, ну, как можно, извините, козла обратно пускать в огород?» — задался вопросом Хинштейн.

Он допустил, что освободившиеся должности будут замещать ветеранами военной операции, которые прошли подготовку к государственной службе по специальным программам.

В апреле Хинштейн поручил провести проверку сотрудников органов власти на наличие у них судимости. По итогам проверки выяснилось, что более 70 сотрудников ведомств имели проблемы с законом. При этом с апреля по октябрь, как сообщил губернатор позднее, с должностей уволили всего девять человек.

Проверить чиновников и работников подведомственных организаций Хинштейн попросил после обнаружения двух человек с судимостью, которых после этого уволили. Администрация губернатора и комитет региональной безопасности подготовили перечень лиц, в отношении которых либо было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям, либо их судимость считается погашенной. Хинштейн объяснил, что хотя де-юре они не являются судимыми, но допускать их к власти он считает неправильным.