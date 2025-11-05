Хинштейн остался недоволен числом чиновников, уволенных за взятки

Хинштейн считает, что человеку, который когда-либо привлекался к уголовной ответственности, «нечего делать» в органах власти. Он недоволен из-за числа уволенных чиновников, которые ранее имели проблемы с законом

Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что не удовлетворен количеством людей, которые были уволены из органов власти и подведомственных учреждений региона и ранее привлекались к уголовной ответственности. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.

По его словам, с апреля по октябрь уволили девять человек.

«Я не буду перечислять тех, кто остался трудиться, но хочу обратиться ко всем членам правительства, главам районов и городов с тем, что я свои поручения не забываю, — сказал он (цитата по ТАСС). — Когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за получение или дачу взятки, да, не осужденные впоследствии, по нереабилитирующим основаниям, я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего».

Хинштейн поручил главе администрации Курской области Александру Крылову направить каждому руководителю по направлению перечень тех, кто все еще занимает должность. «Дальше я буду озвучивать в режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предпринял», — добавил он.

По его словам, работу нужно завершить до конца ноября. «Дальше от каждого буду требовать объяснительные на мое имя с обоснованием причин, почему этого не сделал», — уточнил Хинштейн.

В апреле Хинштейн поручил провести проверку сотрудников органов власти на наличие у них судимости. По итогам проверки выяснилось, что более 70 сотрудников органов власти Курской области имели проблемы с законом.

Проверить чиновников и работников подведомственных организаций Хинштейн попросил после обнаружения двух человек с судимостью, которых после этого уволили. Администрация губернатора и комитет региональной безопасности подготовили перечень лиц, в отношении которых либо было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям, либо их судимость считается погашенной. Хинштейн объяснил, что хотя де-юре они не являются судимыми, но допускать их к власти он считает неправильным.