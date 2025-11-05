 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Хинштейн остался недоволен числом чиновников, уволенных за взятки

Хинштейн считает, что человеку, который когда-либо привлекался к уголовной ответственности, «нечего делать» в органах власти. Он недоволен из-за числа уволенных чиновников, которые ранее имели проблемы с законом
Александр Хинштейн&nbsp;
Александр Хинштейн  (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что не удовлетворен количеством людей, которые были уволены из органов власти и подведомственных учреждений региона и ранее привлекались к уголовной ответственности. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.

По его словам, с апреля по октябрь уволили девять человек.

«Я не буду перечислять тех, кто остался трудиться, но хочу обратиться ко всем членам правительства, главам районов и городов с тем, что я свои поручения не забываю, — сказал он (цитата по ТАСС). — Когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за получение или дачу взятки, да, не осужденные впоследствии, по нереабилитирующим основаниям, я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего».

Хинштейн поручил главе администрации Курской области Александру Крылову направить каждому руководителю по направлению перечень тех, кто все еще занимает должность. «Дальше я буду озвучивать в режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предпринял», — добавил он.

По его словам, работу нужно завершить до конца ноября. «Дальше от каждого буду требовать объяснительные на мое имя с обоснованием причин, почему этого не сделал», — уточнил Хинштейн.

В апреле Хинштейн поручил провести проверку сотрудников органов власти на наличие у них судимости. По итогам проверки выяснилось, что более 70 сотрудников органов власти Курской области имели проблемы с законом.

Проверить чиновников и работников подведомственных организаций Хинштейн попросил после обнаружения двух человек с судимостью, которых после этого уволили. Администрация губернатора и комитет региональной безопасности подготовили перечень лиц, в отношении которых либо было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям, либо их судимость считается погашенной. Хинштейн объяснил, что хотя де-юре они не являются судимыми, но допускать их к власти он считает неправильным.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Александр Хинштейн Курская область увольнение чиновники
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Хинштейн назвал Курск «не прачечной для биографии» после приезда Апачева
Политика
Хинштейн словами «первый пошел» оценил приговор за «зубы дракона»
Политика
Хинштейн оценил губернаторство после ареста и смерти предшественников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Итальянского репортера уволили после вопроса о репарациях Газе и Украине Общество, 14:14
Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину Политика, 14:12
В Хакасии не менее 15 человек получили ожоги глаз в кинотеатре Общество, 14:11
Чемпионке Европы по боксу дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой Спорт, 14:10
Мосгорсуд оставил бывшего тамбовского губернатора в СИЗО по делу о взятке Политика, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Мессенджер Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ Технологии и медиа, 14:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Названы нарушения ПДД, которые научились фиксировать дорожные камеры Авто, 14:00
Компания «ДельтаЛизинг» сообщила о планах нового выпуска облигаций РБК Компании, 14:00
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио, 13:57
Минск сообщил о финальной стадии переговоров с Россией о цене на газ Бизнес, 13:55
Валиева приступила к тренировкам в группе Соколовской Спорт, 13:55
Киев введет срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат Политика, 13:52
ФАС заявила о пересмотре Wildberries и Ozon правил для продавцов Бизнес, 13:48