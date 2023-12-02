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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Focus узнал о планах покушения на принца Гарри для мести Израилю и Западу

Focus: исламисты готовят покушение на принца Гарри для мести Израилю и Западу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Исламисты призывают к «символическому акту мести и наказанию всех сторонников Израиля», а также пытаются использовать пропаганду ХАМАС для разжигания джихада, считают немецкие спецслужбы
Принц Гарри
Принц Гарри (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Исламистские группировки хотят совершить нападение на сына короля Великобритании Карла III, принца Гарри, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на выводы Федеральной уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA).

В конце ноября портал «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) призвал мусульман всего мира совершить атаку на британскую королевскую семью, чтобы оказать «поддержку» палестинскому движению ХАМАС.

Среди прочего предлагалось атаковать военно-воздушные силы на Западе, целью должны быть США и принц Гарри, пишет издание. Аналитики BKA расценили это как призыв к «символическому акту мести и наказанию всех сторонников Израиля». Сын британского короля признавал участие в войне против «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и убийстве 25 человек в Афганистане, «поэтому казнь [Гарри] является приятной целью», следует из отчета немецкой полиции.

Израиль возобновил войну против ХАМАС
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Согласно ее выводам, несколько террористических организаций пытаются использовать пропагандистскую войну ХАМАС для разжигания джихада против «западных крестоносцев и сионистов». Конфликт между Израилем и палестинским движением, по мнению сирийского подразделения «Аль-Каиды», предоставляет хорошую возможность для этого, говорится в материале.

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) 14 ноября распространила видеоролик под названием «Практические шаги по борьбе с евреями». На видео «воинствующие фанатики» призывают разрушить альянс «крестоносцев и их сторонников», еще в одной брошюре содержится призыв сражаться «с теми из неверных, кто рядом с вами». ИГ, говорится в материале, уже провела в одной из провинций Афганистана кампанию среди палестинцев для их присоединения к террористической организации.

Как пишет Focus, «с особой тревогой» немецкие органы безопасности наблюдают за призывами к так называемым атакам одиночек против евреев и христиан западных государств.

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По мнению главы Федерального ведомства по защите Конституции (Bundesamtes für Verfassungsschutz, BfV, спецслужба, занимающаяся вопросами госбезопасности) Томаса Халденванга, после начала войны Израиля и ХАМАС «опасность нападения высока как никогда». Он считает, что звучат призыва к терактам и присоединению группировок «Аль-Каида» и ИГ к ближневосточному конфликту.

Израиль ведет войну против ХАМАС в секторе Газа в ответ на нападение 7 октября, атаку на населенные пункты на юге страны и захват заложников. В конце ноября стороны конфликта на несколько дней объявляли перемирие для освобождения заложников из плена ХАМАС и освобождения Израилем палестинских заключенных. 1 декабря Израиль возобновил войну. Ранее власти страны называли своей целью полную ликвидацию группировки.

В секторе Газа, который контролируется ХАМАС, за время войны, по данным властей анклава, погибли свыше 15 тыс. человек. С критикой ведения боевых действий Израиля выступали ООН и другие международные организации. Турция называла действия израильской армии военным преступлением.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
принц Гарри покушение Израиль Запад ХАМАС Аль-Каида ИГИЛ
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