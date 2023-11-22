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Военная операция на Украине ,  
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В МВД назвали статьи, которые нарушил сжегший паспорт певец Шарлот

В МВД назвали статьи, которые нарушил сжегший паспорт певец Шарлот
Сюжет
Военная операция на Украине
Шарлот
Шарлот (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Полицейские задержали певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот) за сожжение российского паспорта и дискредитацию армии, из аэропорта Пулково его доставили в отдел полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Шарлоту инкриминируют ряд административных нарушений, а именно публичные действия, направленную на дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и умышленную порчу документа, удостоверяющего личность (ст. 19.16 КоАП).

В отношении певца «проводят процессуальные действия по привлечению его к административной ответственности», уточнили в пресс-службе управления МВД.

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В июне 2023 года Шарлот опубликовал в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором он, находясь за границей, сжег свой российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против проведения военной операции России.

В середине ноября с жалобой на исполнителя в Следственный комитет и МВД обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила ведомства оценить «действия блогера Шарлота, который публично дискредитировал российскую армию» и сжег паспорт.

15 ноября, через день после просьбы Мизулиной, певец заявил, что возвращается в Россию, чтобы записать новый альбом.

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Теги
музыка МВД новости Санкт-Петербург Пулково дискредитация армии
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