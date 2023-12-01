 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Канал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ показом клипа Лазарева

Телеканал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ показом клипа Лазарева
Телеканал Aiva два раза показал клип на песню Лазарева «Так красиво», где есть кадры с соприкосновением рук двух девушек, что суд расценил как трансляцию «гомосексуальных предпочтений». Размер штрафа — 500 тыс. руб.
Сергей Лазарев&nbsp;
Сергей Лазарев  (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал телевизионную компанию «Аива» по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смене пола, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Компания, которая является редакцией СМИ, получила штраф в 500 тыс. руб. за показ клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво» два раза в августе и сентябре этого года. Решение вынес Выборгский районный суд по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (нарушение совершено с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей)

В клипе, который вышел в 2017 году, показаны влюбленные пары, в том числе и состоящие из двух девушек — на кадрах они обнимаются и почти целуются. Помимо них, в видео есть много пар, в том числе с детьми. В протоколе суда говорится именно о кадрах с девушками.

«Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения. <...> Создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», — такая выдержка из протокола приведена в сообщении.

Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским. Что это значит
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Год назад Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц всех возрастов (прежде он действовал только в отношении несовершеннолетних). Штраф за пропаганду ЛГБТ юрлицами может достигать 5 млн руб.

Накануне, 30 ноября, Верховный суд рассмотрел административный иск Минюста и признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение уже вступило в силу и не подлежит апелляции, так как у движения нет юрлица.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам

Юристы в разговоре с РБК отмечали, что под запрет теперь будет попадать общепризнанная ЛГБТ-символика и любая ее демонстрация. В УК и КоАП в общей сложности есть пять «экстремистских» статей.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ЛГБТ Сергей Лазарев
Сергей Лазарев фото

Сергей Лазарев

певец, актер, телеведущий

1 апреля 1983 года
Материалы по теме
В Верховный суд на заседание по ЛГБТ не пришел ответчик
Политика
Минюст потребовал признать «общественное движение ЛГБТ» экстремистским
Политика
МВД составило протокол о пропаганде ЛГБТ из-за комикса «Голубь Геннадий»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 16:33
Канал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ показом клипа Лазарева Политика, 23:34
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 23:32
Путин разрешил ЛУКОЙЛу купить долю UROC в «ЭЛ5-Энерго» Бизнес, 23:26
МИД проведет консультации после слов Пашиняна о телеканалах из России Политика, 23:18
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 23:10
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 22:58
США ввели санкции против трех танкеров за нарушение потолка цен на нефть Политика, 22:56
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 22:47
Визовый центр Китая в Москве отменит предварительную запись Общество, 22:45
В Роспотребнадзоре не выявили лихорадку денге у пассажира из Шри-Ланки Общество, 22:43
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 22:36
Жена Зеленского не захотела его переизбрания на новый президентский срок Политика, 22:25
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 22:23
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 22:12