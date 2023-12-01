Канал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ показом клипа Лазарева

Телеканал Aiva два раза показал клип на песню Лазарева «Так красиво», где есть кадры с соприкосновением рук двух девушек, что суд расценил как трансляцию «гомосексуальных предпочтений». Размер штрафа — 500 тыс. руб.

Сергей Лазарев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал телевизионную компанию «Аива» по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смене пола, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Компания, которая является редакцией СМИ, получила штраф в 500 тыс. руб. за показ клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво» два раза в августе и сентябре этого года. Решение вынес Выборгский районный суд по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (нарушение совершено с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей)

В клипе, который вышел в 2017 году, показаны влюбленные пары, в том числе и состоящие из двух девушек — на кадрах они обнимаются и почти целуются. Помимо них, в видео есть много пар, в том числе с детьми. В протоколе суда говорится именно о кадрах с девушками.

«Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения. <...> Создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», — такая выдержка из протокола приведена в сообщении.

Год назад Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц всех возрастов (прежде он действовал только в отношении несовершеннолетних). Штраф за пропаганду ЛГБТ юрлицами может достигать 5 млн руб.

Накануне, 30 ноября, Верховный суд рассмотрел административный иск Минюста и признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение уже вступило в силу и не подлежит апелляции, так как у движения нет юрлица.

Юристы в разговоре с РБК отмечали, что под запрет теперь будет попадать общепризнанная ЛГБТ-символика и любая ее демонстрация. В УК и КоАП в общей сложности есть пять «экстремистских» статей.