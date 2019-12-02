Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

В 1980-х годах в СССР поступали пакистанские товары легкой промышленности, взаиморасчеты шли через Национальный банк Пакистана. После распада Советского Союза экспортеры заявили, что часть товаров им не оплатили

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Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.

Как передает ТАСС, документ был подписан замминистра финансов Сергеем Сторчаком, со стороны Пакистана — чрезвычайным и полномочным послом в России Кази Халилуллой.

В начале ноября о решении Исламабада вернуть Москве долг сообщала пакистанская газета The Express Tribune. По данным издания, послу Пакистана в Москве было поручено подписать договор с Россией, в котором говорится о возвращении долга в $93,5 млн в течение 90 дней. Такое решение принято руководством страны, чтобы разрешить тридцатилетний спор с Москвой.

По словам источников The Express Tribune, возврат долга позволит России инвестировать в различные секторы экономики Пакистана. В частности, Москва намерена инвестировать $8 млрд в энергетический сектор и металлургические заводы.

В 1980-х годах предприятия СССР закупали текстиль и другие материалы у пакистанских компаний. Для обеспечения функционирования бартерной торговли СССР открыл два счета в Национальном банке Пакистана (НБП). После распада Советского Союза пакистанские экспортеры заявили, что часть их товаров не была оплачена, спор привел к заморозке $105 млн с российских счетов в банке Пакистана в 1996 году.