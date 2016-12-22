Кремль сообщил о попытках Вашингтона дополнить заявления Трампа в Twitter

В Вашингтоне заявили российской стороне, что США не намерены отказываться от контактов с Москвой после срыва встречи Путина и Трампа. Уже после заявлений Трампа в Twitter Белый дом пытался дополнить их по телефону

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе была полностью готова к тому моменту, когда американский президент отказался от контактов с российским коллегой через Twitter, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков в ходе телепередачи «Москва. Кремль. Путину» на телеканале «Россия 1». Уже после этого Белый дом пытался связаться с Москвой, чтобы дополнить заявления американского лидера.

«Как вы знаете, сначала было сообщение от Трампа в ходе полета в Буэнос-Айрес. А потом, насколько мне известно, американская сторона пыталась связаться с нашими коллегами по телефону и дополнить то, что заявил Трамп в Twitter», — цитирует слова помощника президента агентство «РИА Новости».

По его словам, американская сторона подтвердила, что прерывать контакты между двумя странами нельзя. «Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно», — отметил Ушаков.

Помощник российского президента затруднился ответить на вопрос о том, является ли освобождение украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе, условием встречи двух лидеров. «Этого я не знаю. Теперь снова предстоят переговоры с тем, чтобы подготовить эту встречу. Мы усиленно — надеюсь, не только мы, но и американцы тоже — готовились и к возможной встрече в Париже, и здесь, в Буэнос-Айресе. Но ни первый, ни второй случай не были реализованы... Здесь мы можем только сожалеть», — сказал он.

Встреча лидеров России и США должна была пройти в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако в четверг, 29 ноября, Дональд Трамп сообщил об отмене встречи переговоров. Причиной решения Трамп назвал события в Керченском проливе, а именно задержание Россией украинских кораблей и их экипажей.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что надеется на скорую встречу с российским лидером.