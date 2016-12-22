ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,48 66,40 EUR Нал. 76,58 75,50 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4171,80 -43,85 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Кремль сообщил о попытках Вашингтона дополнить заявления Трампа в Twitter
Лента новостей
СМИ узнали о запрете строительства на участке Ротенберга в Финляндии 16:20, Общество S7 рассказала об инциденте на борту с участием группы «Чайф» 16:12, Общество Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 16:10, РБК и Mastercard Кубок мира по биатлону начался с победы сборной Норвегии 15:45, Спорт «Ростех» заявил о завершении испытаний системы артразведки «Пенициллин» 15:29, Технологии и медиа Кремль сообщил о попытках Вашингтона дополнить заявления Трампа в Twitter 15:20, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 15:00, РБК и Thomson Reuters В Кремле заявили о полной готовности встречи Путина и Трампа в Аргентине 15:00, Политика Сборная России узнала соперников в отборочном турнире Евро-2020 14:55, Спорт В Тбилиси задержали семерых украинцев за незаконный оборот оружия 14:34, Общество МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве 14:13, Общество Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020. Онлайн 14:00, Спорт Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 13:50, РБК и Белая Дача Порошенко заявил о планах России захватить Бердянск и Мариуполь 13:35, Политика Футболист «Спартака» Ещенко впервые рассказал о конфликте с Каррерой 13:14, Спорт Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции 13:02, Политика В МИДе слова Путина об украинцах объяснили «добрыми намерениями» 13:02, Политика МВД рассказало о ситуации с раненой женщиной на станции «Лубянка» 12:40, Общество Израильская полиция рекомендовала обвинить чету Нетаньяху во взятках 12:35, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 12:31, РБК, Jardin и Greenfield Президент UFC назвал максимальный срок отстранения Нурмагомедова за драку 12:30, Спорт Украинский омбудсмен получила от Москальковой данные о моряках 12:25, Общество Умер американский актер Кен Берри 11:47, Общество Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море 11:44, Политика Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 11:08, РБК и Whirlpool Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты 10:58, Политика Измерители разошлись в оценке самого «мощного» паспорта в мире 10:54, Общество Гвоздик стал четвертым действующим чемпионом мира по боксу из Украины 10:40, Спорт
Кремль сообщил о попытках Вашингтона дополнить заявления Трампа в Twitter
Политика, 15:20
0
Кремль сообщил о попытках Вашингтона дополнить заявления Трампа в Twitter
В Вашингтоне заявили российской стороне, что США не намерены отказываться от контактов с Москвой после срыва встречи Путина и Трампа. Уже после заявлений Трампа в Twitter Белый дом пытался дополнить их по телефону
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе была полностью готова к тому моменту, когда американский президент отказался от контактов с российским коллегой через Twitter, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков в ходе телепередачи «Москва. Кремль. Путину» на телеканале «Россия 1». Уже после этого Белый дом пытался связаться с Москвой, чтобы дополнить заявления американского лидера.

«Как вы знаете, сначала было сообщение от Трампа в ходе полета в Буэнос-Айрес. А потом, насколько мне известно, американская сторона пыталась связаться с нашими коллегами по телефону и дополнить то, что заявил Трамп в Twitter», — цитирует слова помощника президента агентство «РИА Новости».

По его словам, американская сторона подтвердила, что прерывать контакты между двумя странами нельзя. «Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно», — отметил Ушаков.

Помощник российского президента затруднился ответить на вопрос о том, является ли освобождение украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе, условием встречи двух лидеров. «Этого я не знаю. Теперь снова предстоят переговоры с тем, чтобы подготовить эту встречу. Мы усиленно — надеюсь, не только мы, но и американцы тоже — готовились и к возможной встрече в Париже, и здесь, в Буэнос-Айресе. Но ни первый, ни второй случай не были реализованы... Здесь мы можем только сожалеть», — сказал он.

Путин рассказал о задаче украинским кораблям скрытно войти в воды России
Политика

Встреча лидеров России и США должна была пройти в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако в четверг, 29 ноября, Дональд Трамп сообщил об отмене встречи переговоров. Причиной решения Трамп назвал события в Керченском проливе, а именно задержание Россией украинских кораблей и их экипажей.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что надеется на скорую встречу с российским лидером.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп
Главное
В МИДе слова Путина об украинцах объяснили «добрыми намерениями» Политика
Материалы по теме
В Кремле заявили о полной готовности встречи Путина и Трампа в Аргентине Политика
Путин рассказал о встрече «на ногах» с Трампом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter