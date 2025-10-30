Посол раскрыл реакцию Мелании Трамп на шаги России после письма Путину

Мелания Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Письмо первой леди США Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину помогло в быстрые сроки воссоединить несколько семей в России и на Украине. Об этом сообщает российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Благодаря такому взаимодействию семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию», — сообщил посол. По его словам, факты воссоединения детей с семьями зафиксировали сотрудники международного комитета Красного Креста. Они сопровождали детей для передачи родителям и родственникам, а посредниками в деле выступили Катар и Ватикан.

По словам посла, Мелания Трамп «выразила признательность за готовность российской стороны предоставить объективную и детальную информацию».

Письмо Мелании Трамп передали Путину летом. В нем супруга президента США Дональда Трампа призвала защитить детей и воплотить эту идею «одним росчерком пера». Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поблагодарил первую леди США за призыв к спасению детей.

Ранее МИД России называл «лживыми утверждениями» сообщения Киева о том, что Москва принудительно депортировала детей из Украины. Путин заявлял, что Россия занималась этим легально и делала это для того, чтобы спасти их жизнь и здоровье. Также, по его словам, Москва не собиралась разлучать детей с родственниками.