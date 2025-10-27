Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке беспилотников
В ночь на 27 октября две нефтебазы в Луганской народной республике (ЛНР) подверглись атаке дронов. Об этом сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.
«В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пострадавших нет, сотрудников предприятий своевременно эвакуировали.
Глава ДНР Денис Пушилин утром сообщил, что в Ленинском районе Донецка в результате ночной атаки БПЛА погибли две женщины. Кроме того, получила ранения и была госпитализирована девушка 2006 года рождения.
Минобороны России заявляло о перехвате 193 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи над рядом регионов страны, в том числе Московским, а также Калужской, Брянской, Тульской и других областей.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ночь на 13 октября сообщал, что украинский дрон атаковал нефтебазу в Феодосии. Над регионом, по словам Аксенова, перед этим сбили более 20 дронов. В результате происшествия никто не пострадал.
