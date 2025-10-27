 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
В минтопэнерго ЛНР сообщили об атаке беспилотников на две нефтебазы в регионе. В результате происшествия никто не пострадал
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 27 октября две нефтебазы в Луганской народной республике (ЛНР) подверглись атаке дронов. Об этом сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

«В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет, сотрудников предприятий своевременно эвакуировали.

Глава ДНР Денис Пушилин утром сообщил, что в Ленинском районе Донецка в результате ночной атаки БПЛА погибли две женщины. Кроме того, получила ранения и была госпитализирована девушка 2006 года рождения.

Минобороны России заявляло о перехвате 193 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи над рядом регионов страны, в том числе Московским, а также Калужской, Брянской, Тульской и других областей.

Пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов в ночь на 13 октября сообщал, что украинский дрон атаковал нефтебазу в Феодосии. Над регионом, по словам Аксенова, перед этим сбили более 20 дронов. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
ЛНР нефтебаза беспилотники атака
Материалы по теме
Гладков рассказал о пожаре на нефтебазе в Белгородской области
Общество
Пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии
Политика
На нефтебазе в Феодосии загорелась топливная емкость
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Зеленский рассказал о проблеме при производстве ракеты «Фламинго» Политика, 10:56
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽79 Инвестиции, 10:54
МВД назвало студента организатором похищения футболиста в Петербурге Общество, 10:47
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как прошел деловой день проекта РБК x VOYAH Fashion Review Стиль, 10:42
«Сам справишься, я в тебя верю». Почему ошибочно так делегировать задачи Образование, 10:39
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кадры высшей лиги и айтишники: кто может позволить себе ипотеку в Москве Недвижимость, 10:30
Работники отсудили у компании $1,5 млн за IT-продукт. В чем ошибся бизнесПодписка на РБК, 10:30
Нашли тела 13 погибших при взрыве на заводе под Челябинском Общество, 10:29
Пушилин сообщил о российском контроле над большей частью Красноармейска Политика, 10:18
Будущее коллективных инвестиций: тренды и перспективы рынкаПодписка на РБК, 10:10
Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке беспилотников Общество, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03