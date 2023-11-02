«Росэнергоатом» опроверг данные о новой атаке на Курскую АЭС

В «Росэнергоатоме» пояснили, что найденные обломки беспилотника остались после попытки атаки на Курскую АЭС на прошлой неделе. Новых ЧП, о которых сообщали телеграм-каналы, не было

Вид на Курскую АЭС (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Данные о том, что Курская атомная электростанция 2 ноября подверглась атаке беспилотников, не соответствуют действительности, сообщил «Росэнергоатом» в своем телеграм-канале.

Станция работает в штатном режиме, а радиационный фон на ее территории остается на уровне «природных значений».

Как заявили в корпорации, ранее сегодня в ряде каналов появилась информация о том, что на территории АЭС обнаружили обломки дрона. «02.11.23 атака на КуАЭС не зафиксирована», — подчеркнул «Росэнергоатом», отметив, что найденные обломки «принадлежат беспилотнику атаки 28.10.23». Ранее о ней не сообщалось.

Вечером 26 октября Курскую АЭС попытались атаковать три беспилотника, сообщала пресс-служба станции. Как позднее рассказали в российском МИДе, один из дронов был с взрывчаткой и врезался в склад ядерных отходов, в результате были повреждены стены здания. Остальные аппараты упали на комплекс административных зданий. Москва возложила ответственность за атаку на Киев.

В пресс-службе АЭС отмечали, что станция работает в штатном режиме; в МАГАТЭ не зафиксировали превышения уровня радиации.

Курская АЭС находится в Курчатове, который расположен приблизительно в 70 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. МВт.