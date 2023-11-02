В Армении сорвали «Северный листопад»

Задержанные планировали операцию «Северный листопад», целью было препятствовать работе органов госвласти. Они также намеревались создать телеграм-канал под названием «Восстание национального спасения»

Фото: sns.am

Служба нацбезопасности Армении сообщила, что обезвредила террористическую группу, которая планировала захват государственных зданий.

«В течение 2023 года они готовились совершить взрыв и другие общественно опасные действия, а также захватить и удерживать государственные и другие здания», — цитирует спецслужбу «Арменпресс». В сообщении говорится, что целью было нарушить деятельность государственной власти, однако преступная группа не смогла осуществить замысел «по не зависящим от нее обстоятельствам».

Установлены пять членов преступной группы, против них завели уголовное дело. По адресам участников группы прошли обыски, у них нашли оружие и боеприпасы.

Силовики также установили, что готовившаяся операция называлась «Северный листопад», ее участники планировали создать «украинские и молдавские телеграм-каналы» под названием «Восстание национального спасения», чтобы привлечь людей. Кроме того, по данным спецслужбы, злоумышленники спланировали вывоз членов своих семей в Грузию.