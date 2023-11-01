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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили второй дрон за сутки

Гладков: ПВО сбила дрон у поселка Батрацкая Дача в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российская система ПВО сбила дрон самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Беспилотник сбили в районе поселка Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе, написал губернатор. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, уточнил он.

Это второй беспилотник, сбитый над регионом за сутки. Днем 1 ноября Гладков сообщил, что еще один дрон самолетного типа сбили над селом Новая Деревня в Белгородском районе.

Власти российских регионов регулярно сообщают о перехвате дронов с начала спецоперации. Утром 1 ноября глава Брянской области Александр Богомаз написал в телеграм-канале, что средства ПВО сбили дрон — также самолетного типа — над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений, по его словам, также не было.

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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