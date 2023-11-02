Папа римский заявил об «очень темном времени»

Мир находится в состоянии войны, заявил папа римский Франциск. Виной тому, по его мнению, оружейная промышленность. Понтифик призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию

Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Папа римский Франциск в интервью телеканалу RAI призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и заявил, что война — это поражение, а все решения должны достигаться диалогом.

«На войне одна пощечина вызывает другую. Один сильный, а другой сильнее, и поэтому вы идете вперед. Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», — сказал понтифик (цитата по ANSA).

По мнению Франциска, мир находится в состоянии войны, и виной тому — оружейная промышленность, инвестиции в которую на данный момент приносят наибольший доход. «Время очень темное. Не найдется возможности поразмышлять четко и в самый темный час добавлю: лишнее поражение. Так было со времен последней мировой войны, с 45-го по настоящее время, одно поражение за другим, потому что войны не прекратились», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, боится ли он всплеска антисемитизма из-за текущих событий, папа римский выразил сожаление, что это явление не прошло и остается скрытым, несмотря на холокост и его последствия: «К сожалению, это не прошло. Я не знаю, как это объяснить, и у меня нет объяснений, это факт, я вижу это, и мне это не нравится».

Эскалация конфликта вокруг сектора Газа произошла после атаки палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль утром 7 октября. С тех пор армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила свои действия в регионе. Представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщал, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил, что ХАМАС, развязав войну с Израилем, «совершил самую жестокую жестокость, которую израильский народ не видел со времен холокоста».

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, с начала войны в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, как сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов. По оценке ООН, порядка 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.