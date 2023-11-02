 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Ilta-Sanomat узнала об операции полиции на острове, связанном с Кесаевым

Ilta-Sanomat: полиция провела операцию на финском острове, связанном с Кесаевым
Сюжет
Война санкций
Спецоперация прошла на острове Котасаари, ее инициировало Управление по взысканию долгов, пишет издание. Бизнесмен купил остров в 2020 году за €700 тыс., писала газета Iltalehti. После введения санкций этот актив был заморожен

Финская полиция провела спецоперацию на острове Котасаари, который связывают с российским бизнесменом Игорем Кесаевым, пишет газета Ilta-Sanomat. Весной 2022 года издание Helsingin Sanomat сообщало, что этот актив был заморожен финскими властями после введения санкций против миллиардера (по оценке Forbes, его состояние составляет $4,1 млрд).

Совладелец крупнейшего в России табачного дистрибьютора «Мегаполис» Кесаев попал под санкции ЕС в апреле прошлого года. В мае этого года против него ввели ограничения также США.

В полиции Восточной Финляндии уточнили, что проведение операции инициировано Управлением по взысканию долгов.

Бизнесмен купил остров Котасаари в озерном крае Сайма с вертолетной площадкой в 2020 году за €700 тыс., писала газета Iltalehti. На нем были построены главное здание площадью 420 кв. м, гостевой дом в 530 кв. м, пляжная сауна в100 кв. м и дом для персонала площадью 150 кв. м.

В октябре 2021 года издание Euractiv писало, что Кесаев при покупке острова в Финляндии в 2020 году использовал «золотой паспорт» Кипра, благодаря чему он смог обойти процедуру одобрения сделки со стороны Минобороны этой страны. Представитель бизнесмена в ответ на публикацию заявил Forbes, что все действия и сделки совершаются в соответствии с законодательством стран и с привлечением специалистов международного уровня. Комментировать саму покупку острова он не стал.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Игорь Кесаев санкции Остров Финляндия
Материалы по теме
Задержанного во Франции сооснователя «Альфа-Групп» отпустили под залог
Политика
Представитель Фридмана назвал смелым решение суда в Испании по его делу
Бизнес
WSJ узнала о «кошмарных» тратах на арестованную яхту российского олигарха
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 01 ноя, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 01 ноя, 17:25
Мэры 5 крупных городов США потребовали встречи с Байденом из-за мигрантов Политика, 02:25
Ilta-Sanomat узнала об операции полиции на острове, связанном с Кесаевым Политика, 02:02
Власти США потребовали запретить правительству покупать китайские дроны Политика, 01:56
Военные США подорвали в воздухе МБР из-за «аномалии» при испытаниях Политика, 01:22
Залужный предупредил об угрозе позиционной борьбы для Украины Политика, 01:04
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Маск оценил риски, что искусственный интеллект убьет человечество Технологии и медиа, 00:48
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Замгенсека ООН назвал зверством удар по лагерю беженцев в секторе Газа Политика, 00:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Минюст США сообщил об арестах из-за поставок электроники в Россию Политика, 00:02
Росстат задумался о новых подходах к учету доходов и расходов населения Экономика, 00:00
Посол заявил о готовности эвакуировать 600 россиян из сектора Газа Политика, 01 ноя, 23:57
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 01 ноя, 23:45
В Петербурге уехавшего депутата лишили мандата за прогулы заседаний Политика, 01 ноя, 23:31