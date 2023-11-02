Ilta-Sanomat узнала об операции полиции на острове, связанном с Кесаевым

Спецоперация прошла на острове Котасаари, ее инициировало Управление по взысканию долгов, пишет издание. Бизнесмен купил остров в 2020 году за €700 тыс., писала газета Iltalehti. После введения санкций этот актив был заморожен

Финская полиция провела спецоперацию на острове Котасаари, который связывают с российским бизнесменом Игорем Кесаевым, пишет газета Ilta-Sanomat. Весной 2022 года издание Helsingin Sanomat сообщало, что этот актив был заморожен финскими властями после введения санкций против миллиардера (по оценке Forbes, его состояние составляет $4,1 млрд).

Совладелец крупнейшего в России табачного дистрибьютора «Мегаполис» Кесаев попал под санкции ЕС в апреле прошлого года. В мае этого года против него ввели ограничения также США.

В полиции Восточной Финляндии уточнили, что проведение операции инициировано Управлением по взысканию долгов.

Бизнесмен купил остров Котасаари в озерном крае Сайма с вертолетной площадкой в 2020 году за €700 тыс., писала газета Iltalehti. На нем были построены главное здание площадью 420 кв. м, гостевой дом в 530 кв. м, пляжная сауна в100 кв. м и дом для персонала площадью 150 кв. м.

В октябре 2021 года издание Euractiv писало, что Кесаев при покупке острова в Финляндии в 2020 году использовал «золотой паспорт» Кипра, благодаря чему он смог обойти процедуру одобрения сделки со стороны Минобороны этой страны. Представитель бизнесмена в ответ на публикацию заявил Forbes, что все действия и сделки совершаются в соответствии с законодательством стран и с привлечением специалистов международного уровня. Комментировать саму покупку острова он не стал.