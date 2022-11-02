Великобритания ввела санкции против бывшего руководства Evraz

Под санкции попали экс-глава совета директоров и экс-президент Evraz Абрамов и Фролов, член соведа директоров «Сибура» Шигабутдинов и сын первого президента Татарстана Шаймиев. Их активы будут заморожены, а въезд в страну запрещен

Александр Абрамов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов: Александра Абрамова (экс-глава совета директоров Evraz, 21-й в списке Forbes), Александра Фролова (экс-президент Evraz, 37-й в списке Forbes) Альберта Шигабутдинова (член совета директоров «Сибура», 74-й в списке Forbes) и сына первого президента Татарстана Айрата Шаймиева (гендиректор «Татавтодора», 80-й в списке Forbes). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.

«Выбирая целью [санкций] этих людей, мы усиливаем экономическое давление на [президента России Владимира] Путина и будем продолжать делать это до тех пор, пока Украина не победит», — сказал министр.

Активы новых фигурантов британского санкционного списка подлежат заморозке, им также запрещен въезд в страну.

Британия начала ужесточать санкции против России в конце февраля. В санкционном списке среди российских бизнесменов находятся, в частности, владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович, президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Русала» Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, президент «Транснефти» Николай Токарев и другие.

Также санкции введены против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу и других первых лиц государства.

В общей сложности под британские санкции с 15 марта попали более 1200 российских граждан и 120 организаций.