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В Кремле усомнились в снятии запрета с Twitter после его покупки Маском

Песков — о снятии запрета с Twitter после его покупки Маском: «Нужно следовать закону»
Роскомнадзор ограничил доступ к «Твиттеру» в марте из-за «распространения фейков». После покупки компании Маском требования российского законодательства не изменятся, указал Песков
Twitter TWTR $53,9 0% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Для снятия в России запрета с соцсети «Твиттер», которую недавно приобрел бизнесмен Илон Маск, компании необходимо следовать нормам российского законодательства — «это главный критерий». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь есть вопрос соответствия той или иной соцсети действующему российскому законодательству. Хорошо известны те нормы, которые нужно соцсетям выполнять, чтобы работать у нас в стране. Вот это главный критерий», — ответил Песков на вопрос о том, могут ли перемены в правлении соцсети привести к ее разблокировке на территории России.

28 октября Маск закрыл сделку по приобретению «Твиттера» за $44 млрд и возглавил компанию. Свое решение купить социальную сеть он объяснил тем, что хочет создать «общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости». После покупки Маск анонсировал появление «совета по цензуре», где будут представители «со значительно разнящимися точками зрения», а также анонсировал новые платные функции.

В России доступ к «Твиттеру» ограничен с марта. Роскомнадзор объяснял блокировку тем, что в соцсети распространялась «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине».

Ранее Роскомнадзор замедлял работу «Твиттера» в России в марте 2021 года из-за неудаления запрещенного контента. После удаления службами модерации «Твиттера» свыше 91% такой информации в мае 2021 года ограничение было снято.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск Дмитрий Песков твиттер Роскомнадзор Twitter
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