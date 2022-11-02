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Кремль анонсировал встречу Путина с Совбезом
Дмитрий Песков: Путин проведет встречу с Совбезом 2 ноября
Во второй половине дня 2 ноября президент России Владимир Путин проведет встречу с Советом безопасности. От этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Также Путин по видеосвязи примет участие в заседании координационного совета при правительстве, который занимается вопросами обеспечения армии.
Вступительно слово президента будет в открытом режиме, а доклады премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минпроторга Дениса Мантурова, вице-премьеров Марата Хуснуллина и Татьяны Голиковой — в закрытом режиме.
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