Кремль анонсировал встречу Путина с Совбезом

Во второй половине дня 2 ноября президент России Владимир Путин проведет встречу с Советом безопасности. От этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Также Путин по видеосвязи примет участие в заседании координационного совета при правительстве, который занимается вопросами обеспечения армии.

Вступительно слово президента будет в открытом режиме, а доклады премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минпроторга Дениса Мантурова, вице-премьеров Марата Хуснуллина и Татьяны Голиковой — в закрытом режиме.

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