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«РИА Новости» узнало об использовании Россией на Украине ракет X-32

«РИА Новости»: Россия наносила удары по Украине крылатыми ракетами X-32
Х-32 — новейшая крылатая ракета дальностью полета до 1 тыс. км и скоростью 5,6 тыс. км/ч. По словам источника «РИА Новости», ни одна из таких ракет не была перехвачена системами ПВО Украины в ходе спецоперации
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские дальние бомбардировщики в ходе спецоперации на Украине неоднократно наносили удары по военным объектам ВСУ новейшими крылатыми ракетами Х-32, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Как пояснил собеседник агентства, новая ракета предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, однако для ее применения также было переоборудовано определенное число строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — рассказал источник.

При этом собеседник агентства отметил, что «ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины».

Х-32 — российская крылатая ракета воздушного базирования класса «воздух — поверхность» дальностью до 1 тыс. км и скоростью 5,6 тыс. км/ч.

По сути это модернизированная советская крылатая ракета Х-22. Она разрабатывалась с 1990-х конструкторским бюро «Радуга» им. А.Я.Березняка и принята на вооружение ВС России в 2016 году.

По сравнению с предшественницей Х-32 имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, за что ее также прозвали «убийцей авианосцев».

После начала спецоперации на Украине Минобороны России неоднократно сообщало о поражении военных объектов ВСУ крылатыми ракетами. В частности, оно подтверждало удары крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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С 10 октября Россия наносит массированные ракетные удары по военным и энергетическим объектам на всей территории Украины. Из-за ударов по критической инфраструктуре украинские власти в конце октября объявили об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны. До этого Украина приостановила экспорт электричества, а жителей страны призвали отказаться от использования электроприборов в вечернее время.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
крылатые ракеты Военная операция на Украине ракетные удары Ту-22М3
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