Сеул заявил о первом с окончания войны пересечении границы ракетой КНДР

Одна из ракет впервые с момента окончания Корейской войны в 1953 году пересекла морскую границу между странами. Известно, что три снаряда были баллистическими ракетами малой дальности. Япония выразила протест КНДР

Северная Корея выпустила в сторону Японского моря по меньшей мере 10 ракет различных типов, сообщают южнокорейские военные, передает Yonhap. Ранее сообщалось о по меньшей мере трех баллистических ракетах малой дальности.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, запуски проводились со стороны северокорейского города Вонсан. Одна из ракет пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей впервые с момента окончания Корейской войны 1950-53 годов, подчеркнули южнокорейские военные.

Снаряд упал в открытое море в 26 км к югу от Северной пограничной линии, примерно в 57 км к востоку от города Сокчхо на востоке Южной Кореи и в 167 км к северо-западу от острова Уллындо, где из-за направляющейся в его сторону ракеты объявили воздушную тревогу. Снаряд обнаружили в 8:51 (2:51 мск). Пхеньян также выпустил различные типы нескольких других ракет на запад и восток, сообщили в ведомстве.

Минобороны Японии выразило протест КНДР в связи с запуском, пишет Kyodo. Глава ведомства Ясукадзу Хамада говорил о по меньшей мере двух запущенных ракетах, которые пролетели около 150 км и 200 км на максимальной высоте около 150 км и 100 км соответственно и, возможно, летели по неправильным траекториям. Он отметил, что сообщений о повреждениях самолетов или кораблей не было.

Запуск ракет КНДР произошел в то же время, когда Южная Корея и США проводят масштабные воздушные учения впервые за почти пять лет. В Пхеньяне ранее предупреждали, что Сеул и Вашингтон заплатят «ужасную» цену в случае нападения. В КНДР учения считают подготовкой к вторжению, Южная Корея и США заверяют, что маневры носят оборонительный характер.

Это 28 запуск ракет КНДР с начала года и десятый — с сентября. Предыдуший произошел 28 октября, в день окончания других учений Южной Кореи и США.