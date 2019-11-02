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Участника выборов губернатора Приморья Ищенко исключили из КПРФ
Поводом послужили публикации политика в его Telegram-канале и на YouTube, где, по мнению КПРФ, он оскорблял коллег по партии и по заксобранию
Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Андрей Ищенко, принимавший участие в выборах губернатора Приморского края в 2018 году, исключен из КПРФ. Такое решение в субботу вынес приморский краевой комитет партии, сообщает ТАСС.

Решению предшествовал разбор ситуации в комитете по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Приморья вокруг поведения Ищенко в его соцсетях. В частности депутаты посчитали, что его сообщения в Telegram-канале и ролики на его канале в YouTube содержали оскорбления в адрес коллег по партии и по заксобранию.

«Сегодня решением пленума Приморского краевого комитета КПРФ из партии был исключен Андрей Ищенко за невыполнение решений партии и за действия, порочащие ее честь», — сообщил в беседе с ТАСС присутствовавший на заседании член КПРФ Артем Самсонов. Он уточнил, что изначально планировалось исключить Ищенко лишь из состава крайкома. Однако в субботу Ищенко опубликовал новый видеоролик, где присутствовало изображение повешенных предателей из фильма «Пираты Карибского моря» с подписанными к ним фамилиями приморских коммунистов. В итоге коллеги по партии решили исключить Ищенко из партии.

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В 2018 году Ищенко участвовал выборах губернатора Приморья. Результаты второго тура, в которых коммунист Ищенко боролся с врио главы региона Андреем Тарасенко, выступившим как кандидат от «Единой России», были аннулированы из-за многочисленных нарушений.

В итоге в Приморье провели новые выборы. Тарасенко в них не участвовал. Ищенко пошел на них как самовыдвиженец, КПРФ его поддерживать не стала. В итоге Ищенко не прошел муниципальный фильтр и ЦИК не допустила его к выборам. Главой региона избрали экс-губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: КПРФ, Приморье
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