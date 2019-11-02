Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Рассуждая в интервью о проблеме миграции, Макрон сообщил, что предпочитает, чтобы во Францию приезжали легальные мигранты из Африки, а не украинские или болгарские банды. По словам посла, фраза президента вырвана из контекста

Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: POOL New / Reuters)

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об интервью президента Франции изданию Valeurs, которое было впервые опубликовано 30 октября. Макрон, в частности, отметил, что он в целом не против квот и легальной экономической миграции для заполнения вакантных должностей. «Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд», — заявил президент.

Во время дачи разъяснений французский посол заявил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, которые путешествуют во Францию. «Следовательно, слова Макрона, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — говорится в сообщении украинского МИД. В ведомстве уточнили, что стороны подтвердили «полное понимание и сотрудничество» в вопросе передвижения граждан обеих стран.

Материал дополняется