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Кремль ответил на версию Коломойского о непопадании в санкционный список
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Кремль ответил на версию Коломойского о непопадании в санкционный список
Политика, 12:57
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Кремль ответил на версию Коломойского о непопадании в санкционный список
Санкционный список против чиновников и бизнесменов Украины составлялся правительством, сказал Песков. Ранее не попавший под санкции украинский олигарх Игорь Коломойский предположил, что перечень «отредактировали» в Киеве
Дмитрий Песков  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Идею о том, что санкционный список России с именами украинских бизнесменов, чиновников и политиков согласовывался с президентом Петром Порошенко, в Кремле воспринимают с юмором. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

С подобным предположением ранее выступил украинский олигарх Игорь Коломойский. Отвечая на вопрос о том, почему он не попал в список, Песков обратил внимание журналистов на то, что указ, по которому составлялся список, был подписан президентом. «Но комментарии насчет персонального состава надо получать непосредственно в кабинете министров», — посоветовал он.

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Россия 1 ноября ввела санкции против 68 юридических и 322 физических лиц с Украины. В список попали чиновники, бизнесмены и политики, но Коломойского там не было, хотя Москва и ввела ограничения против подконтрольного ему предприятия «Днипроазот».

Сам Коломойский, комментируя этот факт, допустил, что не попал под антиукраинские санкции, так как их введение ограничений было согласовано с Киевом. «Мне кажется, этот список редактировался на Банковой [в администрации президента Украины]», — сказал Коломойский,  выдвинув предположение, что президент Украины Порошенко «лично» вычеркнул его из санкционного списка.

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«Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», — считает бизнесмен.

Он также перечислил тех, кто, по его словам, входил «в редакционную коллегию». Олигарх предположил, что это совладелец инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, а связь с Кремлем поддерживал лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, который считается давним другом Владимира Путина.​

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко.
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