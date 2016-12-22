В США назвали возможный выход Турции из НАТО неудачей для альянса

Американский госсекретарь выразил надежду на то, что Турция «придет к пониманию, что США — это лучший партнер, нежели Иран». Возможный выход страны из НАТО Майк Помпео назвал неудачей для альянса, США и самих турков

Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / AP)

Глава американского Госдепа Майк Помпео выразил надежду на то, что Турция не станет покидать Североатлантический альянс и поймет, что «США — лучший партнер, нежели Иран». Об этом он заявил в эфире радиопередачи Tony Katz Today, стенограмма интервью опубликована на сайте Госдепа.

«Надеюсь, что нет. Если это произошло бы, это было бы неудачей для НАТО, для Соединенных Штатов, и я думаю, еще более досадно это было бы для народа Турции», — сказал Помпео. Так он отреагировал на вопрос, наступает ли сейчас момент, когда будущее Турции как члена НАТО и как союзника стран блока ставится под сомнение. «Разумеется, в течение первого с половиной года президентства Дональда Трампа, у нас были сложные отношения [с Турцией]», — продолжил глава американского внешнеполитического ведомства. Однако наряду с этим, как заметил Помпео, были и сферы, в которых стороны совершили «важные успехи».

«Сегодня мы работаем вместе в некоторых районах Сирии, чтобы лишить террористов убежищ», — напомнил глава ведомства, добавив, что речь идет о боевиках, «которые фактически намеревались атаковать американскую гражданскую авиацию». «Это важные американские интересы», — отметил Помпео.

«Мы надеемся, что Турция и [ее] президент [Реджеп] Эрдоган придут к пониманию, что США — это лучший партнер, нежели Иран, и направление, которому должен следовать Эрдоган, — это поддержание более глубоких взаимоотношений с Соединенными Штатами, Европой и НАТО», — добавил глава Госдепа. «Если мы сможем это сделать, Турция может стать в регионе бастионом, чтобы помешать Америке оказаться под угрозой со стороны террористов», — заключил Помпео.

Разногласия у Вашингтона и Анкары ранее возникли из-за покупки Турцией у России зенитно-ракетного комплекса С-400. Эта сделка противоречит закону CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), который был подписан президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года. В соответствии с этим документом Вашингтон может вводить санкции против компаний, организаций и физлиц из любой страны мира за признанные «существенными» сделки с предприятиями российского оборонного сектора. В феврале по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу занимавший на тот момент должность главы Госдепа Рекс Тиллерсон пригрозил Анкаре последствиями за совершение подобной покупки.

Чавушоглу в ответ на это заявил, что приоритетом турецких властей является национальная безопасность. «Нам необходима система противовоздушной обороны. Российская Федерация предложила нам привлекательные условия. Что же, мы не можем удовлетворить наши потребности только потому, что являемся членом НАТО?» — задавался он вопросом.