 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Ближнему Востоку

Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Израилю и Палестине
Сюжет
Форум «Валдай»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент России Владимир Путин назвал инициативы своего американского коллеги Дональда Трампа по ситуации на Ближнем Востоке «светом в конце тоннеля». Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Палестино-израильский конфликт, по рецептам западной односторонней дипломатии грубо игнорирующий историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов, решить не получается, как и в целом стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, которая стремительно деградирует, — сказал глава государства. — Знакомясь более подробно с инициативами президента Трампа... Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться».

Президент также назвал конфликт на Украине «болью для украинцев и для русских». «Причины украинского конфликта хорошо известны любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего, самого острого этапа. Не буду повторять — уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию по этому вопросу», — добавил он.

По словам Путина, если бы Трамп был президентом США в период, предшествующий началу военной операции, конфликта можно было бы избежать. «Могло ли быть иначе? Вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого [конфликта на Украине] можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было бы избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденской администрацией», — объяснил глава государства.

Материал дополняется

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Алена Нефедова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Аксаков рассказал, как выглядит получение зарплаты в цифровых рублях
РАДИО
 Финансы, 19:28
Глава совета директоров «Динамо» покинул свой пост Спорт, 19:24
Путин описал колониальные времена цитатой Оруэлла Политика, 19:24
Путин связал роспуск СССР с избавлением от конфронтации идеологий Политика, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Латвия запретила въезд шоумену Станиславу Садальскому Общество, 19:21
Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы Спорт, 19:20
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Путин назвал восстановление отношений с США национальным интересом России Политика, 19:17
Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Ближнему Востоку Политика, 19:12
На месте первой стройки метро в Москве открыли монумент метростроителям Недвижимость, 19:11
Путин назвал Украину «картой» в игре Запада Политика, 19:07
FT узнала о риске срыва проекта франко-немецкого истребителя на €100 млрд Политика, 19:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:03
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00