Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Ближнему Востоку
Президент России Владимир Путин назвал инициативы своего американского коллеги Дональда Трампа по ситуации на Ближнем Востоке «светом в конце тоннеля». Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Палестино-израильский конфликт, по рецептам западной односторонней дипломатии грубо игнорирующий историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов, решить не получается, как и в целом стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, которая стремительно деградирует, — сказал глава государства. — Знакомясь более подробно с инициативами президента Трампа... Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться».
Президент также назвал конфликт на Украине «болью для украинцев и для русских». «Причины украинского конфликта хорошо известны любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего, самого острого этапа. Не буду повторять — уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию по этому вопросу», — добавил он.
По словам Путина, если бы Трамп был президентом США в период, предшествующий началу военной операции, конфликта можно было бы избежать. «Могло ли быть иначе? Вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого [конфликта на Украине] можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было бы избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденской администрацией», — объяснил глава государства.
Материал дополняется
