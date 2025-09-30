Кубанского атамана и экс-вице-губернатора арестовали по делу о хищении
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова заключили под стражу на два месяца. Решение вынес Октябрьский районный суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
Власов, по версии следствия, может быть причастен к хищению гумпомощи для военной операции в особо крупном размере. Субсидии для обеспечения участников военной операции не доходили до адресатов, считают следователи. Из-за этого казакам-добровольцам приходилось покупать обмундирование и снаряжение за свой счет.
Власов родился в 1980 году в Челябинской области. Окончил Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. С 2001 по 2010 год служил в армии; ветеран боевых действий. С 2017-го занимал должность замглавы Гулькевичского района Кубани, 30 сентября 2020 года был назначен замглавы администрации региона. Помимо этого, с 2014 по сентябрь 2020 года был атаманом Гулькевичского районного казачьего общества. С 2021-го указом президента России назначен атаманом Кубанского войскового казачьего общества.
29 сентября, еще до того, как стало известно об уголовном деле, Власов объявил о своей отставке и уходе на военную операцию. По его словам, бывший чиновник решил уйти в бригаду «Кубань». Он ветеран боевых действий в Чечне и Грузии.
Читайте РБК в Telegram.
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов