Кубанского атамана и экс-вице-губернатора арестовали по делу о хищении

Александр Власов (Фото: vlasovkuban / Telegram)

Video

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова заключили под стражу на два месяца. Решение вынес Октябрьский районный суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Власов, по версии следствия, может быть причастен к хищению гумпомощи для военной операции в особо крупном размере. Субсидии для обеспечения участников военной операции не доходили до адресатов, считают следователи. Из-за этого казакам-добровольцам приходилось покупать обмундирование и снаряжение за свой счет.

Власов родился в 1980 году в Челябинской области. Окончил Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. С 2001 по 2010 год служил в армии; ветеран боевых действий. С 2017-го занимал должность замглавы Гулькевичского района Кубани, 30 сентября 2020 года был назначен замглавы администрации региона. Помимо этого, с 2014 по сентябрь 2020 года был атаманом Гулькевичского районного казачьего общества. С 2021-го указом президента России назначен атаманом Кубанского войскового казачьего общества.

29 сентября, еще до того, как стало известно об уголовном деле, Власов объявил о своей отставке и уходе на военную операцию. По его словам, бывший чиновник решил уйти в бригаду «Кубань». Он ветеран боевых действий в Чечне и Грузии.