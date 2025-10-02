В Польше заподозрили подготовку терактов с помощью банок из-под кукурузы

В Польше задержали курьера, который перевозил банки кукурузы. Туда собирались поместить взрывчатку, говорят источники Wyborcza. Ранее СВР сообщала о подготовке Киевом провокации в Польше для обвинения России

Фото: Krzysztof Zatycki / ZUMA / ТАСС

В Польше подозревают, что в стране готовили теракты с использованием дронов и консервных банок, где бы вместо кукурузы была взрывчатка, пишет Wyborcza со ссылкой на источники.

Вместо кукурузы в банках должно было находиться «сильное взрывчатое вещество», рассказал собеседник газеты. Он сообщил, что это «одна из версий». Версию выдвигают Агентство внутренней безопасности (ABW) и Национальная прокуратура Польши.

ABW задержало некоего Владислава Г., который, как считается, был курьером разведки и перевозил банки со взрывчаткой, а также детали для дронов и сим-карты между Литвой, Польшей и Германией. Банки со взрывчаткой нашли на литовском кладбище, также они были ввезены в Польшу. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Польские силовики сообщили, что подозревают в подготовке Россию.

30 сентября российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что украинские власти готовят масштабную провокацию с целью втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией. Местом действия должна стать Польша, утверждает СВР, где проведут инсценировку с заброшенной на территорию страны диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) якобы в составе военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

На самом деле, по данным разведки, участвовать в ней должны участники вооруженных формирований, воюющих на стороне ВСУ, — из «Легиона «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация) и белорусского полка имени Кастуся Калиновского (в Белоруссии признан экстремистским формированием), говорилось в сообщении СВР.

После «выявления и нейтрализации» ДРГ польскими силовиками ее участники должны выступить перед СМИ и дать признательные показания, обвиняющие Москву и Минск в дестабилизации в Польше. По данным российской разведки, сценарий разработан Главным управлением разведки Минобороны Украины при участии польских спецслужб. СВР не исключила и имитацию атаки на критическую инфраструктуру для усиления резонанса.