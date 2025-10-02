 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Польше заподозрили подготовку терактов с помощью банок из-под кукурузы

В Польше задержали курьера, который перевозил банки кукурузы. Туда собирались поместить взрывчатку, говорят источники Wyborcza. Ранее СВР сообщала о подготовке Киевом провокации в Польше для обвинения России
Фото: Krzysztof Zatycki / ZUMA / ТАСС
Фото: Krzysztof Zatycki / ZUMA / ТАСС

В Польше подозревают, что в стране готовили теракты с использованием дронов и консервных банок, где бы вместо кукурузы была взрывчатка, пишет Wyborcza со ссылкой на источники.

Вместо кукурузы в банках должно было находиться «сильное взрывчатое вещество», рассказал собеседник газеты. Он сообщил, что это «одна из версий». Версию выдвигают Агентство внутренней безопасности (ABW) и Национальная прокуратура Польши.

ABW задержало некоего Владислава Г., который, как считается, был курьером разведки и перевозил банки со взрывчаткой, а также детали для дронов и сим-карты между Литвой, Польшей и Германией. Банки со взрывчаткой нашли на литовском кладбище, также они были ввезены в Польшу. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Польские силовики сообщили, что подозревают в подготовке Россию.

ФРГ раскрыла роль задержанного в Польше украинца в подрыве Nord Stream
Политика
Фото:FotoDax / Shutterstock

30 сентября российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что украинские власти готовят масштабную провокацию с целью втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией. Местом действия должна стать Польша, утверждает СВР, где проведут инсценировку с заброшенной на территорию страны диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) якобы в составе военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

На самом деле, по данным разведки, участвовать в ней должны участники вооруженных формирований, воюющих на стороне ВСУ, — из «Легиона «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация) и белорусского полка имени Кастуся Калиновского (в Белоруссии признан экстремистским формированием), говорилось в сообщении СВР.

После «выявления и нейтрализации» ДРГ польскими силовиками ее участники должны выступить перед СМИ и дать признательные показания, обвиняющие Москву и Минск в дестабилизации в Польше. По данным российской разведки, сценарий разработан Главным управлением разведки Минобороны Украины при участии польских спецслужб. СВР не исключила и имитацию атаки на критическую инфраструктуру для усиления резонанса.

Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
«Полипласт» принял участие в промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» Пресс-релиз, 17:55
В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя Политика, 17:55
Автовокзалы Москвы пригласили к сотрудничеству новых перевозчиков Город, 17:47
В Липецке подросток погиб из-за стрельбы полицейских во время погони Общество, 17:46
Официальный курс доллара упал до минимума с начала сентября Инвестиции, 17:42
Цены азотных удобрений пошли вниз. Что это значит для экспорта из РоссииПодписка на РБК, 17:41
