Генштаб ВСУ пообещал найти оружие для блэкаута в Москве

Зеленский ранее пригрозил блэкаутом в Москве в случае, если Киев из-за ударов останется зимой без света. Россия не будет терпеть удары ВСУ по своим энергообъектам и серьезно ответит на них, предупреждал Путин

Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Украина найдет необходимое оружие и организует операции, чтобы устроить блэкаут в Москве в качестве симметричного ответа в случае массового отключения света в Киеве, заявил в интервью «Укринформ» начальник генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который в конце сентября пообещал «пропорциональный ответ» на попытки устроить зимой блэкаут в украинской столице.

«Любое действие будет точно иметь противодействие», — сказал Гнатов.

Говоря далее о дальнобойном оружии, генерал заявил, что у ВСУ есть проблемы с тем количеством ракет, которое позволит «получить преимущество».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны», пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россия не станет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и будет серьезно отвечать на них, говорил в начале сентября президент Владимир Путин.