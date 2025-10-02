 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Генштаб ВСУ пообещал найти оружие для блэкаута в Москве

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский ранее пригрозил блэкаутом в Москве в случае, если Киев из-за ударов останется зимой без света. Россия не будет терпеть удары ВСУ по своим энергообъектам и серьезно ответит на них, предупреждал Путин
Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram
Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Украина найдет необходимое оружие и организует операции, чтобы устроить блэкаут в Москве в качестве симметричного ответа в случае массового отключения света в Киеве, заявил в интервью «Укринформ» начальник генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который в конце сентября пообещал «пропорциональный ответ» на попытки устроить зимой блэкаут в украинской столице.

«Любое действие будет точно иметь противодействие», — сказал Гнатов.

Говоря далее о дальнобойном оружии, генерал заявил, что у ВСУ есть проблемы с тем количеством ракет, которое позволит «получить преимущество».

В Днепре после зеленой вспышки произошли перебои со светом
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны», пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россия не станет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и будет серьезно отвечать на них, говорил в начале сентября президент Владимир Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине блэкаут энергетика ВСУ
Материалы по теме
Кремль ответил на слова Зеленского о нехватке энергоснабжения на ЗАЭС
Политика
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин
Политика
Небензя заявил, что поставка Украине Tomahawk не изменит ситуацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Песков адресовал правительству вопросы о поставках бензина Экономика, 14:54
Женщины-военные раскритиковали речь Хегсета о несоответствии стандартам Общество, 14:52
МИК и X5 будут вместе тестировать решения столичных стартапов в ретейле Отрасли, 14:42
Минпромторг решил включить Haval и Tenet в список машин для такси Общество, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за опасной жары Спорт, 14:38
МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане Общество, 14:38
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Бюджет покупки жилья в новостройках Москвы подскочил на четверть за год Недвижимость, 14:35
FT узнала об «улице миллиардеров» в индийском Мумбаи Общество, 14:33
В МВД напомнили о новых правилах поездок детей за рубеж Общество, 14:31
FT узнала о проблемах ЗРК Patriot при сбитии новых российских ракет Политика, 14:29
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развить Стиль, 14:29
В Великобритании уборщицу уволили из-за переработок в парламенте Общество, 14:26
В Приднестровье ввели режим экономии газа Политика, 14:21