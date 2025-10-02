Британия усилит войска за счет ветеранов и резервистов

Великобритания сформирует новую службу, в состав которой войдут ветераны Вооруженных сил и резервисты, сообщает The Herald со ссылкой на Минобороны страны.

Эта работа ведется с целью повышения боевой готовности и устойчивости Вооруженных сил, уточнили высокопоставленные чиновники. По их словам, центральным звеном, призванным исполнить эти задачи, должен стать Стратегический резерв или Силы внутренней службы.

Новая служба будет похожа на существовавшую в Великобритании с 1982 по 1992 год, во времена холодной войны. Туда набирали бывших военнослужащих, чтобы обеспечить быструю готовность на случай крупного конфликта.

Основной задачей службы была охрана ключевых военных баз от потенциальных атак спецназа и диверсантов стран Организации Варшавского договора (ОВД, туда входили страны соцлагеря). Таким образом часть регулярных войск освобождалась для других задач.

Работа над созданием Сил внутренней службы строится на основе планов, изложенных в одном из обзоров британского правительства от 2025 года. В нем обозначена задача создать более боеспособные «интегрированные силы», оснащенные по параметрам будущего.

«Стратегический резерв состоит из двух отдельных элементов: бывших военнослужащих, которые по закону обязаны проходить обучение и быть призванными в случае необходимости (регулярный резерв), и тех, которые по закону обязаны быть призваны в чрезвычайных ситуациях (резерв призыва)», — пояснили собеседники The Herald.

Материал дополняется