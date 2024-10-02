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Политика ,  
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Умер раненный при теракте в Тель-Авиве грузинский гражданин

Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

В Израиле скончался раненный в результате стрельбы в Тель-Авиве гражданин Грузии, сообщает телеканал 1tv со ссылкой на грузинский МИД.

В клинике, куда привезли пострадавшего, находится консул Грузии в Израиле, отметили в ведомстве.

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Фото:Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

1 октября в старой части Тель-Авива двое террористов вошли в вагон метротрамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам. Далее они двинулись по Иерусалимскому бульвару, стреляя и нанося ножевые удары по прохожим.

В результате шесть человек погибли. Еще 17 человек были госпитализированы с разной степенью травм. Полиция убила нападавших на месте.

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