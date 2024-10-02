Умер раненный при теракте в Тель-Авиве грузинский гражданин
В Израиле скончался раненный в результате стрельбы в Тель-Авиве гражданин Грузии, сообщает телеканал 1tv со ссылкой на грузинский МИД.
В клинике, куда привезли пострадавшего, находится консул Грузии в Израиле, отметили в ведомстве.
1 октября в старой части Тель-Авива двое террористов вошли в вагон метротрамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам. Далее они двинулись по Иерусалимскому бульвару, стреляя и нанося ножевые удары по прохожим.
В результате шесть человек погибли. Еще 17 человек были госпитализированы с разной степенью травм. Полиция убила нападавших на месте.
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