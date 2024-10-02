Россотрудничество назвало «недопустимым» описание России в учебниках СНГ

В агентстве назвали деструктивным представление России в учебниках истории некоторых стран СНГ и Ближнего Востока как колониальной империи. Исследование ИНИОН РАН выявило «негативные образы» России в учебниках дружественных стран

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Россотрудничество не согласно с тем, как роль России оценивают в школьных учебниках по истории некоторых стран СНГ и Ближнего Востока. Содержание учебников десяти стран бывшего СССР и Ближнего Востока, а также Китая проанализировали ученые Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН). Они пришли к выводу, что в постсоветских странах политика России в прошлом оценивается негативно, при этом информация о том, какой вклад Россия внесла в развитие этих стран, отнесена на второй план. В учебных пособиях стран Ближнего Востока Россию представляют исторически как агрессора, действующего в своих интересах.

«Полагаем, что подобная интерпретация России в учебниках истории стран Ближнего Востока и постсоветского пространства является недопустимой, противоречит исторической правде и деструктивно влияет на глобальные процессы, направленные на создание справедливого, многополярного мира», — сообщили РБК в Россотрудничестве.

В агентстве также отметили, что задействуют все имеющиеся механизмы, в том числе по линии государственных программ, для противодействия процессам, направленным на искажение образа России и ее роли в мировой истории.

Ученые ИНИОН РАН в своей работе анализировали учебники пяти стран постсоветского пространства — Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, пяти стран Ближнего Востока — Египта, Израиля, Ирана, Турции, Туниса, а также Китая. Согласно их анализу, в учебнике истории для 10-х классов политика Российской империи в отношении Казахстана характеризуется как «территориальная экспансия», «протекторат» и «колониальная политика».

Установление советской власти в Азербайджане в учебниках называют «военным вторжением», которое было осуществлено при поддержке «предательских сил». В описании более поздних периодов Россия называется причиной карабахского конфликта и негативных событий XIX–XX веков. Ученые в целом отметили тренд на усиление антиколониального дискурса по отношению к Российской империи и СССР в азербайджанских учебниках.

В базовом пособии по изучению истории для обучающихся в Академии МВД Узбекистана авторы, описывая период присоединения Средней Азии, говорят о том, что это было насильственное завоевание. В учебнике дается резко негативная характеристика периоду, когда Средняя Азия была в составе Российской империи и Советского Союза. За редким исключением образования, в основном говорится о том, что Россия нанесла вред как национальной идентичности, так и экономическому положению Узбекистана.

Российская политика в Иране часто ассоциируется с вмешательством во внутренние дела страны и поддержкой режимов, благоприятных для империи, отмечают авторы исследования ИНИОН РАН. Иранские историки представляют Россию как агрессора, действующего в интересах политики «экспансии» территорий, ранее принадлежавших Персии.

В августе МИД России раскритиковал учебник еще одной страны постсоветского пространства — Армении. В министерстве заявили, что в учебнике по истории для 8-го класса «в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX века».

МИД увидел попытку пересмотреть итоги Русско-персидской войны 1826–1828 годов: «Туркманчайский мир назван не иначе как «аннексией» Восточной Армении. Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка». Министерство в свою очередь указало, что Туркманчайский мирный договор, завершивший Русско-персидскую войну 1826–1828 годов, до сих пор оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности». В результате авторы пообещали внести изменения в эту главу учебника.