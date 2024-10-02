 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрона

Инициативу поддержали 15 депутатов, а 54 парламентария высказались против нее
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Evan Buhler / Reuters)

Законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила предложение левой партии «Неподчинившаяся Франция» об объявлении импичмента французскому президенту Эмманюэлю Макрону, передает Le Figaro.

По данным газеты, эту инициативу поддержали 15 депутатов, а 54 парламентария высказались против. Le Figaro отмечает, что подобная инициатива впервые обсуждалась нижней палатой после того, как в аппарат нацсобрания две недели назад подтвердил ее «приемлемость».

Несмотря на отклонения предложения об импичменте, инициатива все еще может быть вынесена на обсуждение нацсобрания, если это позволит Конференция президентов (орган французского парламента, ответственный за определение повесток дня работы законодателей. — РБК). Однако это маловероятно, поскольку в Конференции президентов у левых депутатов, являющихся инициаторами процедуры импичмента, нет большинства, пишет Le Figaro.

Парламент одобрил рассмотрение инициативы левых по импичменту Макрона
Политика
Эмманюэль Макрон

Материал дополняется.

Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram 

Как выбрать вино в магазине

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

К Льву Шлосбергу пришли с обысками

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 01 окт, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 01 окт, 18:04
Как в Индии приманивают Tesla с помощью налоговОтрасли, 15:44
«Аэрофлот» отменил ближайшие рейсы в Тегеран и обратноОбщество, 15:42
В Кремле опровергли запрос Берлина на телефонный разговор Шольца и ПутинаПолитика, 15:39
Листинг в Корее позволил одному токену резко вырасти при спаде на рынкеКрипто, 15:38
Путин разрешил освобождать подсудимых при поступлении на военную службуПолитика, 15:36
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-ШанаОбщество, 15:36
В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте МакронаПолитика, 15:29
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Причиной взрыва в аэропорту Японии стал снаряд эпохи Второй мировой войныОбщество, 15:24
Мэр Ивано-Франковска призвал жестче украинизировать населениеПолитика, 15:24
Игрока «Манчестер Сити» задержали за кражу телефона после фото в туалетеСпорт, 15:14
Продажи новых автомобилей в России с начала года выросли почти на 60%Экономика, 15:14
В Минобороны сообщили об отражении трех попыток ВСУ прорвать границуПолитика, 15:08
Почему игры из детства влияют на решения во взрослой жизни — Fast CompanyPro, 15:07
Тарасова фразой «нас очень любят» оценила отклонение апелляции ВалиевойСпорт, 15:02