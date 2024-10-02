В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрона

Инициативу поддержали 15 депутатов, а 54 парламентария высказались против нее

Эмманюэль Макрон (Фото: Evan Buhler / Reuters)

Законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила предложение левой партии «Неподчинившаяся Франция» об объявлении импичмента французскому президенту Эмманюэлю Макрону, передает Le Figaro.

По данным газеты, эту инициативу поддержали 15 депутатов, а 54 парламентария высказались против. Le Figaro отмечает, что подобная инициатива впервые обсуждалась нижней палатой после того, как в аппарат нацсобрания две недели назад подтвердил ее «приемлемость».

Несмотря на отклонения предложения об импичменте, инициатива все еще может быть вынесена на обсуждение нацсобрания, если это позволит Конференция президентов (орган французского парламента, ответственный за определение повесток дня работы законодателей. — РБК). Однако это маловероятно, поскольку в Конференции президентов у левых депутатов, являющихся инициаторами процедуры импичмента, нет большинства, пишет Le Figaro.

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