Как тема ЭКО стала одной из центральных в президентской гонке в США Демократы и республиканцы спорят, как надо регулировать эту процедуру

Республиканцы и демократы в сенате заблокировали посвященные доступу к ЭКО законопроекты друг друга. Противники процедуры настаивают, что даже замороженный эмбрион — ребенок и имеет право на жизнь. Подробнее — в статье РБК

Демократы с фотографиями семей, в которых родились дети с помощью ЭКО, на пресс-конференции, посвященной закону о праве на ЭКО, возле Капитолия, 17 сентября 2024 года (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Как отличаются представления республиканцев и демократов об ЭКО

17 сентября в сенате США прошло процедуральное голосование по законопроекту о доступе американцев к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Этот билль предполагает закрепление права граждан на использование вспомогательных репродуктивных технологий, таких как ЭКО, покрытие процедуры страховкой и повышение доступности для ветеранов. Однако, как и в июне, билль не был допущен до рассмотрения — он набрал 51 голос при 60 необходимых. И тогда, и сейчас республиканцы, проголосовавшие против, заявили, что положения билля выходят за рамки ЭКО и угрожают религиозным правам. Они также назвали законопроект политическим трюком демократов и «показательным голосованием», призванным поставить их в неудобное положение перед ноябрьскими выборами.

Перед голосованием республиканцы внесли на рассмотрение верхней палаты свой собственный вариант законопроекта, подготовленный сенаторами Тедом Крузом и Кэти Бритт в мае. Он предусматривает лишение штатов, вводящих запрет на ЭКО, финансирования в рамках государственной программы страхования Medicaid. «Давайте внесем ясность — в этой палате нет ни одного сенатора по обе стороны прохода, который хотел бы запретить ЭКО», — заявил Круз перед голосованием.

Однако и этот законопроект был заблокирован, теперь уже демократами. Они заявили, что билль их политических оппонентов все равно оставляет за властями отдельных штатов полномочия по регулированию и даже запрету ЭКО, а также не проясняет ключевой вопрос, ставящий осуществление процедуры под угрозу, — насколько эмбрион можно считать человеком.

Кроме того, демократы последовательно увязывают ЭКО с другими смежными острыми темами, такими как прерывание беременности и контрацепция. После отмены двумя годами ранее исторического решения Верховного суда США по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое гарантировало конституционную защиту права на аборт на федеральном уровне, этот вопрос отдали на усмотрение властей штатов. И наиболее консервативные уже ввели ограничения на прерывание беременности даже в случае инцестов и изнасилований.

Экстракорпоральное оплодотворение — это медицинская процедура, позволяющая решить проблемы бесплодия у пар, которые не могут зачать ребенка естественным путем. В процессе ЭКО яйцеклетки женщины извлекаются из яичников и оплодотворяются сперматозоидами в лабораторных условиях. После успешного оплодотворения образуются эмбрионы, которые затем могут быть перенесены обратно в матку для дальнейшего развития. ЭКО не всегда сразу приводит к успешной беременности (при первой процедуре вероятность благоприятного исхода в среднем составляет 20-35%), поэтому клиники оплодотворяют сразу несколько яйцеклеток и замораживают оставшиеся эмбрионы для последующих процедур. После наступления беременности пара может хранить не понадобившиеся замороженные эмбрионы за фиксированную ежегодную плату в лаборатории или специальном хранилище 10 и более лет. Пациенты также могут пожертвовать эмбрионы бесплодным парам или принять решение об их уничтожении — тогда клиника размораживает и утилизирует их как медицинские отходы.

Как инцидент в клинике запустил приостановку ЭКО

Проблема ЭКО плотно вошла в политическую повестку США после того, как в феврале Верховный суд Алабамы постановил, что замороженные эмбрионы имеют те же права, что и дети, а значит, их утилизация, ровно как и повреждение во время процедуры будут преследоваться по закону так же, как и неправомерная смерть несовершеннолетнего, как это установлено законом штата от 1872 года.

Это решение было принято при рассмотрении апелляции по иску пары, которая потеряла эмбрион из-за халатности медиков. Это произошло в декабре 2020 года, когда другой пациент зашел в отделение криоконсервации, открыл один из резервуаров и случайно уничтожил эмбрионы трех пар. Одна из них подала к клинике иск о неправомерной смерти несовершеннолетнего, но суд первой инстанции его не удовлетворил, сославшись на то, что эмбрионы не могут быть приравнены к детям в рамках закона 1872 года. Однако восемь из девяти судей Верховного суда штата встали на сторону пострадавших. Их решение привело к временной приостановке процедур ЭКО. В начале марта конгресс Алабамы принял закон, защищающий клиники и врачей от уголовного преследования. Тем не менее одна из больниц штата все равно заявила о планах прекратить оказание услуг по экстракорпоральному оплодотворению к концу года «по юридическим соображениям».

«По общему мнению, голосование в защиту такой простой и популярной процедуры, как ЭКО, не должно быть необходимым… Но с того момента, как трампистский Верховный суд отменил решение по делу Роу [против Уэйда], ультраправые ясно дали понять, что будут продолжать в том же духе. Как мы видели в этом году в Алабаме, ЭКО стало одной из следующих целей крайне правых», — заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер. Отказ республиканцев поддержать законопроект также резко раскритиковала кандидат в президенты от Демпартии США и действующий вице-президент страны Камала Харрис: «Так называемые лидеры-экстремисты начали полномасштабную атаку на репродуктивные свободы по всей нашей стране».

Что об ЭКО говорят кандидаты в президенты и вице-президенты США

29 августа Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что в случае победы обяжет страховые компании оплачивать процедуру ЭКО — то есть предложил ту же меру, что и выдвинутый демократами законопроект (это, среди прочего, подстегнуло последних выдвинуть билль на повторное голосование). А на дебатах с Харрис 10 сентября республиканец и вовсе назвал себя «лидером в области ЭКО». «На самом деле, когда суд Алабамы принял очень негативное решение об ЭКО, я видел, как жители Алабамы и законодательный орган пару дней спустя проголосовали за [его отмену]. Я был лидером в этом вопросе», — сказал Трамп.

Заявления Трампа вызывают недоверие у демократов. Харрис утверждает, что ее оппонент — «архитектор всего кризиса», поскольку именно с его подачи было отменено решение по делу Роу против Уэйда, что позволило суду Алабамы принять резонансный вердикт. Выступая в конгрессе перед голосованием по биллю 17 сентября, сенатор-демократ Элизабет Уоррен также обвинила Трампа в лишении американских семей доступа к ЭКО в некоторых частях страны. «Он как будто думает, что мы не слышим, как он ставит себе в заслугу создание проблем, из-за которых женщины не могут получить доступ к абортам, а клиники ЭКО закрываются», — заявила она.

Заочные споры о праве американцев на ЭКО ведутся и между кандидатами в вице-президенты. «Второй номер» демократов Тим Уолц в последние месяцы старательно позиционировал себя как ярого защитника права американцев на процедуру ЭКО. И до, и после своего выдвижения в вице-президенты губернатор Миннесоты рассказывал, что они с супругой долгое время не могли завести детей и лишь эта процедура помогла им исполнить долгожданную мечту. Политик использовал свою историю для нападок на cвоего республиканского оппонента Джей Ди Вэнса: «Если бы это зависело от него, я бы не завел семью с помощью ЭКО». Однако впоследствии выяснилось, что чета Уолц прибегла к другой процедуре — искусственной инсеминации. Она вызывает куда меньше возражений, поскольку, в отличие от ЭКО, не предполагает уничтожения неиспользованных эмбрионов.

В июне Вэнс, как сенатор от Огайо, проголосовал против законопроекта демократов о праве на ЭКО, а на сентябрьское заседание и вовсе не явился. Журналисты The New York Times также обнаружили, что в 2017 году Вэнстогда еще даже не конгрессмен и критик Трампа, написал хвалебное вступление к докладу, подготовленному консервативным аналитическим центром Heritage Foundation и предлагавшему серьезные ограничения на аборты и вспомогательные репродуктивные технологии, включая ЭКО. Автор одного из эссе, вошедших в сборник, основатель и президент Сети центров биоэтики и культуры Дженнифер Лал пишет, что при помощи подобных процедур «женщин соблазняют верой в то, что они смогут иметь детей, когда наконец будут готовы». «Правда в том, что и для матери, и для ребенка ранняя беременность лучше поздней. Вспомогательные репродуктивные технологии и замораживание яйцеклеток — это не волшебные таблетки, которые нужно принимать, когда вы готовы к появлению ребенка», — утверждает она. Представитель Вэнса заявил изданию, что сенатор «давно дал понять, что поддерживает ЭКО» и согласен не со всеми мнениями, изложенными в сборнике Heritage Foundation семилетней давности.