Бывшего министра энергетики ЛНР нашли мертвым
В Московской области нашли тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных ведомствах, РЕН ТВ и телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, сообщают издания, Завизенов покончил с собой, тело нашел его сын.
Завизенов родился в Перми в 1974 году, он окончил Пермский государственный технический университет. В 1990-е работал в химической и авиационной промышленности, затем — в разных нефтехимических компаниях Пермского края.
В 2003-2006 Завизенов был главой отдела инвестиций департамента регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России, после чего год занимал должность руководителя департамента управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом», в 2007-2016 годах работал в «Интер РАО ЕЭС», а после был директором по капитальному строительству зарубежных атомных электростанций «Атомстройэкспорта».
Министром энергетики ЛНР его назначили в августе 2022 года. Глава региона Леонид Пасечник тогда отметил, что одна из ключевых целей — «активная интеграция с Россией и восстановление экономического потенциала Луганщины». Однако уже в июне 2023 года Завизенова сменил Денис Ярош.
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