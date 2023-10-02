Мэра Тулуна отправили на допрос по делу об аварийном жилье

Юрий Карих (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Мэра Тулуна Юрия Кариха допрашивают по делу о переселении граждан из аварийного и ветхого жилья, пока он не задержан, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.

«Сегодня следственным управлением СК по Иркутской области в рамках возбужденного уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению граждан из подтопленных территорий, идет проверка. Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами», — рассказал Кобзев.

Mash ранее сообщил, что Кариха задержали и доставили в Иркутск. Он занимает должность главы города с 2010 года. С 2004 года Карих был депутатом гордумы, с 2006 по 2010 год занимал пост председателя городского парламента.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Иркутской области, в СУ СК России по Иркутской области.

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