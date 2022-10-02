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В новых регионах признают документы Украины и начнут призыв в 2023 году

Внесенные Путиным проекты законов предусматривают признание судебных постановлений, таможенных документов, лицензий на банковскую деятельность, а также предпринимательство, которое отвечает требованиям российских законов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В проектах конституционных законов о включении в состав России новых территорий, которые внесены в Госдуму президентом Владимиром Путиным, содержатся положения о том, как на практике будет выглядеть их переход в российский правовой режим.

  • Во включенных в состав России Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях признают выданные украинскими властями документы, в том числе с информацией о владении имуществом, трудовом стаже, праве на пенсии, компенсации и медпомощь, а также дипломы об образовании, таможенные документы и судебные постановления.
  • Призыв граждан на военную службу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области начнется в 2023 году.
  • К сенаторам от новых субъектов России не будут применяться требования закона об обязательном закрытии счетов и ячеек в иностранных банках, отчуждении иностранных финансовых инструментов и о постоянном проживании на территории России.

Появились тексты договоров о включении в состав России новых территорий
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

  • Документы о праве владения имуществом в срок до 1 января 2028 года нужно будет подать для регистрации в Едином государственном реестре.
  • Признаваться будут выданные Украиной лицензии на проведение банковских операций и деятельность некредитных финансовых организаций. При этом признавать не будут разрешения на предпринимательскую деятельность, которая не соответствует требованиям российских законов.
  • До 1 января 2024 года не применяется законодательство об ОСАГО.
  • Часть разрешений, в том числе в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения отходов, продолжит действовать до 1 марта 2026 года, документы об оценке соответствия продукции, сертификаты о происхождении товаров — до 1 января 2026 года.

Всего президент внес в Госдуму восемь документов — четыре о ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области об их включении в состав России и еще четыре для внесения изменений в Конституцию в связи с присоединением новых территорий. Все документы должны одобрить Госдума и Совет Федерации.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
документы Владимир Путин ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область Военная операция на Украине
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