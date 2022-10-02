КС допустил освобождение от наказания военных ВСУ из новых субъектов

Те жители новых субъектов, которые служат в ВСУ и не могут «оставить данную службу без риска для своей жизни», могут быть освобождены от ответственности, если ими при прохождении службы не совершались преступления

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Конституционный суд (КС) России предусмотрел возможность освобождения от ответственности для жителей новых субъектов, служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ), следует из постановлений суда.

«В частности, изменение в соответствии с рассматриваемым договором правового статуса <...> предполагает возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех ее жителей, которые, будучи призванными (мобилизованными) на военную службу в Вооруженных силах Украины, не могут оставить после заключения рассматриваемого договора данную службу без риска для своей жизни, если ими при прохождении данной службы не совершались преступления», — говорится в документе.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, вооруженные силы новых территорий собираются включить в состав ВС России.

2 октября КС признал соответствующими Конституции договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были подписаны 30 сентября президентом Владимиром Путиным и главами этих территорий. В КС обратился Путин.

Суд, обосновывая правовую целесообразность действий России, в частности, указал, что «вследствие произвольных решений советских органов власти территория Украинской ССР была в значительной степени сформирована из земель с преобладающим русским населением, без волеизъявления самих граждан». После распада Советского Союза «их фактическое и правовое положение стало изменяться к худшему», а «после вооруженного антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году» ситуация усугубилась, счел КС.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России как четыре отдельных субъекта. До этого Москва признала их независимость. При этом часть этих территорий контролируется украинскими войсками.

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Присоединенные территории планируется интегрировать в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти России до 1 января 2026 года. Названия субъектов останутся прежними. В них сформируют органы власти и переведут на рубль, жителям предоставят социальные и экономические гарантии, в том числе зачтут трудовой стаж. Для получения российского гражданства нужно будет принести присягу.

После решения КС Путин внес в Госдуму четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Госдума рассмотрит их 3 октября, а Совет Федерации — 4 октября.