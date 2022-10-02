Партия премьера Латвии оказалась лидером на выборах в Сейм

После подсчета 92% голосов лидирует партия «Новое единство». Помимо нее в сейм предварительно проходят семь политических сил, пророссийских среди них нет

Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС

Партия «Новое единство» премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша лидирует на состоявшихся в субботу очередных выборах в Сейм (однопалатный парламент), свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

После учета голосов с 1 000 из 1 055 участков эта правоцентристская политическая сила получает 18,84% голосов и 23 депутатских мандата из 100. На втором месте с 12,75% голосов находится партия «Союз «зеленых» и крестьян», на третьем — Национальное объединение «Все для Латвии!» (10,98%).

Далее следуют Национальное объединение — 9,29% голосов, «За стабильность!» — 6,78%, «Латвия на первом месте» — 6,18%, «Прогрессивные» — 6,09%, «Для развития/За!» — 5,1%, «Согласие» — 4,77%. Партия Русский союз Латвии набрала 3,63%.

Сейм состоит из 100 депутатов. Правом голоса обладают больше 1,5 млн человек. Для попадания в латвийский Сейм необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Партия «Новое единство» — латвийская правоцентристская партия. Основана в 2010 году как объединение трех политических партий: национал-консервативных «Новое время» и «Гражданский союз», а также социал-либеральной «Общество за другую политику». Глава партии с 2017 года — Арвил Ашераденс. Нынешний премьер и представитель партии «Новое единство» Кришьянис Кариньш был утвержден главой правительства Латвии в 2018 году.