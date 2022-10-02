Глава штаба Британии счел, что Россия могла бы наносить удары из космоса

Фото: Martyn Wheatley/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Россия могла бы вести военные действия против западных стран с помощью космических технологий, заявил начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин в интервью The Telegraph.

«У них есть возможности в космосе. Мы видели пример этого в конце прошлого года, когда Россия взорвала космический объект, в результате чего образовались огромные обломки», — сказал он.

Радакин добавил, что у России есть возможность «напасть» на критически важную национальную инфраструктуру не только в космосе, но и под водой. Например, нарушить работу кабелей, по которым передается более 95% мировой информации. Однако военачальник заявил, что это вызовет сильную реакцию НАТО, а Россия не хочет войны с альянсом.

В июне этого года, на фоне военных действий России на Украине, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что весь ресурс космических аппаратов задействован в интересах Министерства обороны. Он отмечал, что на орбите находятся чуть более 160 спутников гражданского и военного назначения.

При этом Рогозин обращал внимание на то, что только у американского бизнесмена Илона Маска на орбите располагаются более 2 тыс. аппаратов

системы Starlink. По его словам, вместе со спутниками других стран они наблюдают за российскими военными, «как в кино», и передают информацию на огневые позиции.