Австралия ввела санкции в отношении 28 россиян, связанных с референдумами в ЛНР и ДНР

Австралия сочла проведенные референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях «фиктивными», «нелегитимными», «не имеющими юридической силы» и ввела санкции против россиян, связанных с их организацией

Фото: LUONG THAI LINH / EPA / ТАСС

Австралия ввела дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте австралийского МИД.

В министерстве назвали проведенные референдумы «фиктивными», «нелегитимными», «не имеющими юридической силы».

«Эти дополнительные санкции усиливают решительное несогласие Австралии с действиями президента Путина и тех, кто выполняет его приказы», — подчеркнула министр иностранных дел Пенни Вонг.

Австралийский МИД не привел список попавших под санкции россиян.

Материал дополняется