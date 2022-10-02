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Австралия ввела санкции в отношении 28 россиян

Австралия ввела санкции в отношении 28 россиян, связанных с референдумами в ЛНР и ДНР
Австралия сочла проведенные референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях «фиктивными», «нелегитимными», «не имеющими юридической силы» и ввела санкции против россиян, связанных с их организацией
Фото: LUONG THAI LINH / EPA / ТАСС
Фото: LUONG THAI LINH / EPA / ТАСС

Австралия ввела дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте австралийского МИД.

В министерстве назвали проведенные референдумы «фиктивными», «нелегитимными», «не имеющими юридической силы».

«Эти дополнительные санкции усиливают решительное несогласие Австралии с действиями президента Путина и тех, кто выполняет его приказы», — подчеркнула министр иностранных дел Пенни Вонг.

Австралийский МИД не привел список попавших под санкции россиян.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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