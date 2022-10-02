Nournews узнал, что замороженные из-за санкций США активы Ирана освободят
Миллиарды долларов Ирана, замороженных из-за санкций США, будут освобождены. Об этом сообщает иранское издание Nournews, передает Reuters.
«Миллиарды долларов замороженных активов Ирана из-за санкций США скоро будут освобождены», — говорится в сообщении.
Помимо этого, по данным издания, региональное государство выступило посредником в обмене пленными между Ираном и США
«В последние недели при посредничестве региональной страны были проведены интенсивные переговоры об освобождении иранских и американских заключенных», — сообщила газета.
В апреле IRNA сообщало, что Иран заключил соглашение с рядом стран по разморозке активов на сумму около $7 млрд. Валютные активы должны были перевести посредством банковских операций на государственные счета.
Президент Ирана Ибрахим Раиси в середине сентября отметил, что ставка США на политику санкций не сработает, но лишь сближает государства, которые подверглись применению подобных ограничительных мер со стороны Вашингтона.
«Поступая таким образом, они [США] сближают их, укрепляют их единство. И в силу этого американские санкции окажутся неэффективными», — заявил Раиси. По его мнению, такой подход Вашингтона обречен на провал.
Санкции США против Ирана действуют с 1979 года, после исламской революции. С тех пор они неоднократно расширялись. Республика оставалась мировым лидером по числу введенных ограничений до начала российской спецоперации на Украине — после этого Москва опередила Тегеран по их количеству.