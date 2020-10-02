Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 77,28 (-1,51) Инвестиции, 01 окт, 13:30
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-1,71) Инвестиции, 01 окт, 13:30
Пять стран ООН призвали Россию раскрыть данные об отравлении Навального Политика, 01:39 Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул логистическую базу проекта Бизнес, 01:20 МВД Белоруссии разослало протестующим СМС с предупреждением Политика, 01:11 Кэтрин Джонсон: женщина-математик, отправившая астронавтов на Луну Совместный проект, 01:00 Помпео призвал Ереван и Баку «дать задний ход» и заключить перемирие Политика, 00:47 В СК раскрыли детали нападения медведя на людей в реутовском цирке Общество, 00:22 Украина стала главным бенефициаром транзита «санкционки» через Россию Бизнес, 00:00 В Москве задержали подозреваемого в убийстве директора приюта Общество, 01 окт, 23:53 Россия пригласила экспертов ОЗХО для расследования дела Навального Политика, 01 окт, 23:24 В Москве зафиксировали максимум смертей от COVID-19 c середины июля Общество, 01 окт, 23:08 Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать Политика, 01 окт, 23:00 Проценко объяснил рост числа заболевших COVID-19 в Москве Общество, 01 окт, 22:58 Голливудская картинка: как превратить спецэффекты в полноценный бизнес РБК и Райффайзенбанк, 01 окт, 22:47 Небензя назвал аморальным обвинение Навального в адрес Путина Политика, 01 окт, 22:44
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Помпео призвал Ереван и Баку «дать задний ход» и заключить перемирие

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить боевые действия и заключить перемирие.

«Мы выступаем против того, чтобы [конфликт] приобрел международный характер. Мы считаем, что внешние силы должны оставаться вне его. <...> Мы хотим, чтобы обе [стороны] дали задний ход», — сказал госсекретарь.

По его словам, власти США общались с лидерами Азербайджана и Армении, призывая их прекратить огонь. Помпео выразил надежду на то, что Баку и Ереван в ближайшие несколько дней увидят, что насилие не разрешит этнические и политические конфликты, а также то, что вовлечение других стран в конфликт только усугубит ситуацию.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter