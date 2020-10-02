Помпео призвал Ереван и Баку «дать задний ход» и заключить перемирие

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить боевые действия и заключить перемирие.

«Мы выступаем против того, чтобы [конфликт] приобрел международный характер. Мы считаем, что внешние силы должны оставаться вне его. <...> Мы хотим, чтобы обе [стороны] дали задний ход», — сказал госсекретарь.

По его словам, власти США общались с лидерами Азербайджана и Армении, призывая их прекратить огонь. Помпео выразил надежду на то, что Баку и Ереван в ближайшие несколько дней увидят, что насилие не разрешит этнические и политические конфликты, а также то, что вовлечение других стран в конфликт только усугубит ситуацию.

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