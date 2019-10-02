Посол США заявил об отмене «больших планов» по встречам Путина и Трампа

Посол США заявил об отмене «больших планов» по встречам Путина и Трампа

Из-за инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе «большие планы» президентов России и США изменились, рассказал посол США Джон Хантсман

Президент России Владимир Путин мог посетить Вашингтон в начале года, а президент США Дональд Трамп — приехать в Россию во второй его половине, подтвердил в интервью газете «Коммерсантъ» покидающий Россию посол США Джон Хантсман.

В ответ на вопрос журналиста о том, рассматривался ли такой вариант, Хантсман кивнул.

Планы глав США и России изменились из-за инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе. «Да. Я не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы», — сказал посол США.

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