В США сменится куратор санкционной политики

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая санкционную политику, покинет свою должность. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин

Сигал Манделкер (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Заместитель главы Минфина США Сигал Манделкер, курирующая в ведомстве вопросы финансовой разведки и борьбы с терроризмом, покинет свой пост. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в казначействе. Министр финансов Стивен Мнучин заявил WSJ, что Манделкер перейдет на работу в частную компанию.

Об уходе Манделкер со своего поста также написала в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин. «Благодаря лидерству Сигал [...] казначейство играло важную роль в вопросах обеспечения национальной безопасности», — цитирует Мохсин заявление Мнучина.

Манделкер возглавляла Управление контртеррористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI) с лета 2017 года. Одной из структур TFI является Управление по контролю над иностранными активами (OFAC). Оно отвечает за реализацию санкционного режима США в отношении третьих стран и его координацию с другими государствами.

За время пребывания Манделкер на посту главы TFI США ужесточили экономический прессинг в отношении России, Ирана и других стран. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA), который ограничивает сотрудничество компаний по всему миру с Россией, в частности в оборонной и финансовых сферах.

«Манделкер — одна из ключевых фигур в США, отвечающих за разработку американской санкционной политики», — сказал РБК глава американской юрфирмы Ferrari & Associates Эрих Феррари. По его словам, OFAC и TFI в целом демонстрировали желание, чтобы Европа применяла санкции в отношении России в более жестком ключе.