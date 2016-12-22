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Путин сменил начальника своего управления по внешней политике
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Путин сменил начальника своего управления по внешней политике
Политика, 14:19
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Путин сменил начальника своего управления по внешней политике
Начальником управления президента России по внешней политике стал Игорь Неверов. Указ об этом подписал Владимир Путин. Он также освободил от должности предшественника Неверова Александра Манжосина
Игорь Неверов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Новым начальником управления Кремля по внешней политике назначен Игорь Неверов. Указ президента Владимира Путина об этом назначении опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Неверова Игоря Святославовича начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин подписал этот указ в субботу, 29 сентября, в 13:50. Как следует из данных на сайте президента, за десять минут до этого он освободил от занимаемой должности предшественника Неверова Александра Манжосина. Причина отставки последнего в указе не названа. Манжосин возглавлял это управление с 2004 года.

Игорь Неверов родился в Москве в 1956 году, закончил МГИМО в 1978 году. В том же году начал работу на дипломатической службе, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В 2002 году Неверов возглавил департамент Северной Америки, а в 2009 году был назначен послом России в Швеции. На этой должности он проработал пять лет. В 2014 году Неверова назначили директором второго европейского департамента МИД России.

Авторы: Владислав Гордеев, Павел Казарновский.
Теги: Владимир Путин , Кремль , кадры
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