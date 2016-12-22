В Минэнерго прокомментировали экспорт СПГ словами «труба свое возьмет»

«Труба свое все равно возьмет», — такими словами прокомментировал замглавы Минэнерго Павел Сорокин конкуренцию между трубопроводным газом и СПГ. По его мнению, экспорт российского СПГ не ставит под угрозу продажи газа по трубам

Павел Сорокин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Газ, поставляемый потребителям по трубам, в конечном счете оказывается более конкурентоспособным, нежели сжиженный природный газ (СПГ), утверждает замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Поставки СПГ не угрожают экспорту трубопроводного газа и относятся к другому сегменту рынка, сказал он, передает корреспондент РБК.

«По мере роста объемов производства СПГ и количества точек приема рынок становится больше похожим на нефтяной. При этом трубопроводный газ всегда более конкурентоспособен, потому что инфраструктура есть, газ дешевый, транспорт дешевле», — пояснил Сорокин.

Так Сорокин опроверг опасения о том, что на мировом рынке российский СПГ может вступить в конкуренцию с российским же газом, поставляемым по трубам. «Трубопроводный газ сейчас выбирает свою максимальную долю. Все, что поставляется сверх этого, не является конкуренцией непосредственно с трубой — это конкуренция с другими производителями СПГ», — утверждает представитель ведомства.

В этих условиях конкуренция между поставщиками СПГ и трубопроводного газа не возникает, считает Сорокин. «Поэтому здесь выбор — либо наш газ, которого у нас много и который мы должны монетизировать, придет в Европу, Азию и прочее, либо это будет кто-то другой», — заключил он.

«Труба свое все равно возьмет как наиболее конкурентоспособный источник газа в определенном радиусе, в котором она работает», — добавил замглавы Минэнерго.

В начале апреля «Газпром» направил в Минэнерго письмо, в котором попросил исключить конкуренцию российского сжиженного и трубопроводного газа на экспортных рынках. О конкуренции трубопроводного газа с СПГ компания предупреждала и раньше. Так, в декабре 2017 года заместитель начальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко прокомментировал запуск производства сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. «Ямал СПГ» — это отсутствие экспортной пошлины, отсутствие НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а газ, который он заместит, это тот самый [с которого налоги и пошлины] «Газпром» передал бы в бюджет российского государства... Любой поставленный на европейский рынок кубометр того же сжиженного природного газа — это минус один кубометр того же российского [трубопроводно] газа», — заявлял он.

В ответ на опасения «Газпрома» первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер 18 апреля заявил, что ведомство намерено в течение года проанализировать экспортные поставки СПГ и трубопроводного газа и подготовить предложения об их координации.