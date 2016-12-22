ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,03 64,90 EUR Нал. 76,15 74,93 USD Бирж. 65,50 +0,50 EUR Бирж. 75,68 +0,47 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6545,50 -24,40 IMOEX 2448,44 -0,96% RTSI 1177,67 -1,14% Brent 84,63 +0,57% DJIA 26667,17 -0,01% Nasdaq 8024,75 -0,16%
В Минэнерго прокомментировали экспорт СПГ словами «труба свое возьмет»
Лента новостей
Порошенко наградил Болтона именным оружием 17:52, Политика Стало известно время и место прощания с Романом Карцевым 17:43, Общество Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 17:36, Спецпроект РБК PINK Путин назначил новых глав Липецкой и Курганской областей 17:30, Политика В России отозвали 28,6 тыс. автомобилей Hyundai Creta 17:24, Общество СМИ сообщили об интересе турецкого клуба к Александру Кокорину 17:23, Спорт Новые Toyota RAV4 и Corolla: что изменилось 17:22, Авто Орешкин предложил закрепить в законодательстве понятие «семейный бизнес» 17:21, Экономика Оператор Regina Seaways прокомментировал ЧП на пароме 17:19, Общество Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 17:16, РБК и Schneider Electric Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию в Донбассе 17:13, Политика СМИ узнали о задержании директора музея Карелии по обвинению в педофилии 17:12, Общество Топ-менеджер «Росатома» предупредил о риске недозагрузки Севморпути 17:10, Бизнес Власти Крыма оценили экономическое влияние моста на регион 16:53, Экономика Как отреагирует курс Litecoin: биржа CEX.io вернет поддержку криптовалюты 16:45, Крипто Bloomberg включил владельца сети «Красное & Белое» в список миллиардеров 16:43, Финансы В Минэнерго прокомментировали экспорт СПГ словами «труба свое возьмет» 16:39, Политика В студенческом общежитии в Бельгии нашли тело россиянки 16:37, Общество Салават Щербаков – РБК: «Сейчас нужна нормальная монументалистика» 16:37, Недвижимость В Рособрнадзоре рассказали о задачах проверки компетенции учителей 16:33, Общество Минфин впервые за месяц возьмет в долг на рынке 16:29, Финансы Дефицит акций: котировки убыточных компаний США выросли больше прибыльных 16:28, Quote В Армении брата Саргсяна уволили с должности посла по особым поручениям 16:28, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 16:26, РБК и Элитная недвижимость В Россию экстрадировали из Португалии обвиняемого в разбое 16:20, Общество Адвокат Сенцова заявил об ухудшении состояния режиссера 16:18, Общество Лукашенко потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя 16:08, Политика Генпрокуратура направила в суд дело Серебренникова 16:08, Общество
В Минэнерго прокомментировали экспорт СПГ словами «труба свое возьмет»
Политика, 16:39
0
В Минэнерго прокомментировали экспорт СПГ словами «труба свое возьмет»
«Труба свое все равно возьмет», — такими словами прокомментировал замглавы Минэнерго Павел Сорокин конкуренцию между трубопроводным газом и СПГ. По его мнению, экспорт российского СПГ не ставит под угрозу продажи газа по трубам
Павел Сорокин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Газ, поставляемый потребителям по трубам, в конечном счете оказывается более конкурентоспособным, нежели сжиженный природный газ (СПГ), утверждает замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Поставки СПГ не угрожают экспорту трубопроводного газа и относятся к другому сегменту рынка, сказал он, передает корреспондент РБК.

«По мере роста объемов производства СПГ и количества точек приема рынок становится больше похожим на нефтяной. При этом трубопроводный газ всегда более конкурентоспособен, потому что инфраструктура есть, газ дешевый, транспорт дешевле», — пояснил Сорокин.

Так Сорокин опроверг опасения о том, что на мировом рынке российский СПГ может вступить в конкуренцию с российским же газом, поставляемым по трубам. «Трубопроводный газ сейчас выбирает свою максимальную долю. Все, что поставляется сверх этого, не является конкуренцией непосредственно с трубой — это конкуренция с другими производителями СПГ», — утверждает представитель ведомства.

В этих условиях конкуренция между поставщиками СПГ и трубопроводного газа не возникает, считает Сорокин. «Поэтому здесь выбор — либо наш газ, которого у нас много и который мы должны монетизировать, придет в Европу, Азию и прочее, либо это будет кто-то другой», — заключил он.

«Труба свое все равно возьмет как наиболее конкурентоспособный источник газа в определенном радиусе, в котором она работает», — добавил замглавы Минэнерго.

Потеря контроля: почему России будет трудно координировать экспорт газа
Мнение

В начале апреля «Газпром» направил в Минэнерго письмо, в котором попросил исключить конкуренцию российского сжиженного и трубопроводного газа на экспортных рынках. О конкуренции трубопроводного газа с СПГ компания предупреждала и раньше. Так, в декабре 2017 года заместитель начальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко прокомментировал запуск производства сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. «Ямал СПГ» — это отсутствие экспортной пошлины, отсутствие НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а газ, который он заместит, это тот самый [с которого налоги и пошлины] «Газпром» передал бы в бюджет российского государства... Любой поставленный на европейский рынок кубометр того же сжиженного природного газа — это минус один кубометр того же российского [трубопроводно] газа», — заявлял он.

Польша отчиталась о снижении зависимости от российского газа
Экономика

В ответ на опасения «Газпрома» первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер 18 апреля заявил, что ведомство намерено в течение года проанализировать экспортные поставки СПГ и трубопроводного газа и подготовить предложения об их координации.

Авторы: Георгий Тадтаев, Алина Фадеева.
Теги: Минэнерго , экспорт газа
Главное
Путин назначил новых глав Липецкой и Курганской областей Политика
Материалы по теме
«Газпром» начал строить первые в России криозаправки с СПГ Бизнес
Египет объявил о выходе на самообеспечение газом Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter