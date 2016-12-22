Британский журналист рассказал о поддержке Скрипалем Путина и Крыма

Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль поддерживал присоединение Крыма к России, пренебрежительно отзывался об Украине и смотрел в Великобритании российский «Первый канал», рассказал в своей книге Марк Урбан

Сергей Скрипаль (Фото: wsbuzz.com / Global Look Press)

Британский журналист Марк Урбан в своей книге The Skripal Files представил бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля как «беззастенчивого русского националиста», симпатизировавшего Кремлю, пишет The Guardian. Книга должна быть опубликована на этой неделе.

Скрипаль поначалу не хотел верить в версию о том, что убить его пытались российские власти, и до сих пор пытается справиться с внутренним конфликтом, который возник у него после отравления его и дочери Юлии в апреле 2018 года. По версии автора, Скрипаль столкнулся с необходимостью «трудной психологической коррекции», поскольку не хотел признавать, что стал жертвой «кремлевского заговора».

Встречи и беседы, на материалах которых основана книга, произошли летом 2017 года, когда Скрипаль жил в своем доме в Солсбери. По словам журналиста, большую часть дня Скрипаль смотрел передачи российского «Первого канала», и «даже сидя в своем купленном MI6 доме» бывший сотрудник ГРУ следовал кремлевской трактовке многих вопросов. ​

Скрипаль поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году, пренебрежительно высказывался об украинцах, называя их «просто овцами, которым нужен хороший пастух». Скрипаль также отказался верить, что российские войска тайно участвовали в боевых действиях на востоке Украины, сказав, что если бы они это сделали, то быстро дошли бы до Киева, отмечает Урбан.

В то же время в книге говорится, что Скрипаль не хотел, чтобы его высказывания цитировали напрямую, отмечая: «Знаете, мы боимся Путина». При этом бывший сотрудник ГРУ не считал, что опасность угрожает лично ему, но хотел избежать публичных заявлений, чтобы его дети могли свободно приезжать к нему в Солсбери.​

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в Солсбери 4 апреля 2018 года. В тяжелом состоянии они были госпитализированы, врачам удалось их спасти. Лондон обвинил в отравлении Скрипалей российские спецслужбы, Москва категорически отвергала все обвинения. По выводам британского следствия, которые позже подтвердили эксперты ОЗХО, против Скрипалей было применено боевое отравляющее вещество класса «Новичок».

30 июня в Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджес, их госпитализировали. Стерджес позже скончалась, Роули выжил. Следователи заявили, что они также отравились «Новичком» после того, как нашли флакон с этим веществом.

В начале сентября королевская прокуратура Англии и Уэльса объявила имена подозреваемых в отравлении: по версии следствия, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.