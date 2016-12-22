ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,99 64,94 EUR Нал. 76,01 74,90 USD Бирж. 65,48 +0,47 EUR Бирж. 75,39 +0,19 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6575,90 -40,30 IMOEX 2456,10 -0,65% RTSI 1181,91 -0,79% Brent 84,48 +0,39% DJIA 26670,42 +0,80% Nasdaq 8037,30 -0,11%
Британский журналист рассказал о поддержке Скрипалем Путина и Крыма
Лента новостей
Власти Франции арестовали принадлежащие иранским спецслужбам активы 13:12, Политика Представитель Козака заявил о проработке ограничений на энергопотребление 13:11, Экономика «С годами становишься грустнее»: чем запомнится Роман Карцев 13:04, Фотогалерея  Головин впервые попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов 13:04, Спорт «Умный город»: как выглядит цифровизация ЖКХ в действии 13:01, Партнерский материал Нобелевскую премию получили ученые за открытия в лазерной физике 12:57, Общество Питон, ботфорты, белый цвет: обувь, которую мы будем носить этой осенью 12:54, Стиль Песков назвал процесс дедолларизации сложным и долгим 12:51, Финансы Жванецкий назвал причину смерти Карцева 12:47, Общество Родственники обжаловали решение суда отпустить сестер Хачатурян из СИЗО 12:45, Общество Евросоюз исключил Палау из черного списка офшоров 12:25, Общество Овечкину и другим хоккеистам «Вашингтона» вручили чемпионские перстни НХЛ 12:19, Спорт Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 12:15, РБК и Mastercard Биржа ShapeShift опровергла информацию об отмывании денег 12:13, Крипто В посольстве США предложили России «соревнования» по числу выданных виз 12:09, Общество Беспорядки в Барселоне в годовщину независимости Каталонии 12:08, Фотогалерея  Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 12:08, РБК и Мираторг Британский журналист рассказал о поддержке Скрипалем Путина и Крыма 12:05, Политика Мэй ответила на сравнение Евросоюза с СССР 12:03, Политика Умер Роман Карцев 12:00, Общество СК заподозрил арестованного мэра Оренбурга в получении взятки квартирой 11:57, Общество Названа стоимость аренды самого дешевого коттеджа на Рублевке 11:50, Недвижимость Директор СВР назвал «дело Скрипалей» грубой провокацией 11:49, Политика Россию обвинили в подрыве контроля за черным рынком ядерных материалов 11:47, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 11:47, РБК и Lenovo Костин рассказал о поддержке Путиным предложений по дедолларизации 11:46, Финансы
Британский журналист рассказал о поддержке Скрипалем Путина и Крыма
Отравление Скрипалей, 12:05
0
Британский журналист рассказал о поддержке Скрипалем Путина и Крыма
Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль поддерживал присоединение Крыма к России, пренебрежительно отзывался об Украине и смотрел в Великобритании российский «Первый канал», рассказал в своей книге Марк Урбан
Сергей Скрипаль (Фото: wsbuzz.com / Global Look Press)

Британский журналист Марк Урбан в своей книге The Skripal Files представил бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля как «беззастенчивого русского националиста», симпатизировавшего Кремлю, пишет The Guardian. Книга должна быть опубликована на этой неделе.

Скрипаль поначалу не хотел верить в версию о том, что убить его пытались российские власти, и до сих пор пытается справиться с внутренним конфликтом, который возник у него после отравления его и дочери Юлии в апреле 2018 года. По версии автора, Скрипаль столкнулся с необходимостью «трудной психологической коррекции», поскольку не хотел признавать, что стал жертвой «кремлевского заговора».

Встречи и беседы, на материалах которых основана книга, произошли летом 2017 года, когда Скрипаль жил в своем доме в Солсбери. По словам журналиста, большую часть дня Скрипаль смотрел передачи российского «Первого канала», и «даже сидя в своем купленном MI6 доме» бывший сотрудник ГРУ следовал кремлевской трактовке многих вопросов. ​

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Скрипаль поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году, пренебрежительно высказывался об украинцах, называя их «просто овцами, которым нужен хороший пастух». Скрипаль также отказался верить, что российские войска тайно участвовали в боевых действиях на востоке Украины, сказав, что если бы они это сделали, то быстро дошли бы до Киева, отмечает Урбан.

Журналист выпустит книгу с единственным интервью Скрипаля
Общество

В то же время в книге говорится, что Скрипаль не хотел, чтобы его высказывания цитировали напрямую, отмечая: «Знаете, мы боимся Путина». При этом бывший сотрудник ГРУ не считал, что опасность угрожает лично ему, но хотел избежать публичных заявлений, чтобы его дети могли свободно приезжать к нему в Солсбери.​

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в Солсбери 4 апреля 2018 года. В тяжелом состоянии они были госпитализированы, врачам удалось их спасти. Лондон обвинил в отравлении Скрипалей российские спецслужбы, Москва категорически отвергала все обвинения. По выводам британского следствия, которые позже подтвердили эксперты ОЗХО, против Скрипалей было применено боевое отравляющее вещество класса «Новичок».

30 июня в Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджес, их госпитализировали. Стерджес позже скончалась, Роули выжил. Следователи заявили, что они также отравились «Новичком» после того, как нашли флакон с этим веществом.

В начале сентября королевская прокуратура Англии и Уэльса объявила имена подозреваемых в отравлении: по версии следствия, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Сергей Скрипаль , отравление , Владимир Путин
Главное
Умер Роман Карцев Общество
Материалы по теме
Захарова пошутила по поводу ребрендинга Солсбери из-за «дела Скрипалей» Политика
Журналист выпустит книгу с единственным интервью Скрипаля Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter