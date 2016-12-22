Журналист выпустит книгу с единственным интервью Скрипаля

В октябре в Британии выйдет книга The Skripal Files журналиста Марка Урбана. За год до отравления Сергея Скрипаля он взял у него несколько интервью, которые изначально хотел использовать для своей книжки о шпионах

Полицейские у дома Сергея Скрипаля в Солсбери (Фото: Toby Melville / Reuters)

Издание Macmillan выпустит книгу The Skripal Files 4 октября в Британии. Автор книги журналист Марк Урбан в статье для Daily Mail утверждает, что он оказался единственным журналистом, который не только виделся с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, но и взял у него многочасовое интервью за год до попытки отравления.

Урбан планировал использовать интервью для книги о шпионаже после холодной войны.

Сергей Скрипаль родился в семье военного, в 1972 году он окончил военно-инженерное училище, после чего перевелся в ВДВ. В составе этих войск он служил в разведке в Афганистане. Затем он попал в ГРУ и провел четыре года, обучаясь сбору разведданных и навыкам вербовки, пишет Урбан.

Первое задание Скрипаль получил в 1984 году, он был направлен на Мальту, где пять лет работал при советском посольстве, имея номинальную должность. На острове он пытался установить контакты с западными дипломатами и американскими военными, которые часто приезжали на Мальту во время отпусков на военных базах в Южной Италии. «Он покупал им напитки, и они разговаривали в приятной компании, сомнения начались с того, на какой стороне он действительно ​хотел быть», — отмечает Урбан.

В 1989 году Скрипаль вернулся в Москву. После распада СССР Скрипаль почувствовал себя «преданным новыми демократическими лидерами, Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным», утверждает Урбан. В 1992 году он попытался подать в отставку, но в ГРУ отказались его увольнять. Скрипаля отправили сначала в Париж, а затем в Мадрид, где он также работал при посольстве.

В 1996 году срок его пребывания в Испании должен был завершиться, тогда агент МИ-6 Ричард Бэгналл попытался установить с ним контакт, представившись нефтяником из Гибралтара, который искал бизнес-партнеров в России. «Когда я приехал в Испанию, я уже думал о жизни не в России. Я хотел найти бизнес-контакты, заработать деньги и, может быть, позже уйти в отставку», — рассказывал Скрипаль Урбану.

Он согласился на предложение британского агента о помощи в обмен на плату. В британской разведке он получил псевдоним Forthwith. За несколько встреч в Испании он передал британскому агенту сведения о внутренней структуре ГРУ и рассказал о связях между департаментами. За каждую встречу он получал несколько тысяч долларов.

В сентября 1996 года Скрипаль вновь вернулся в Москву, где руководил департаментом кадров ГРУ, пишет Урбан. Учитывая риски, Скрипаль отказался контактировать с британцами в России. В итоге он передал следующую партию сведений с помощью своей жены. Во время ее поездки в Испанию в 1997 году он попросил ее подарить Бэгналлу роман, страницы которого были исписаны невидимыми чернилами. Урбан утверждает, что, по словам Скрипаля, его жена не знала о том, что книга является не просто подарком.

В 1999 году ушел в отставку, но продолжил встречи с британскими агентами за границей. Он сохранил контакты с бывшими коллегами по ГРУ. «Я пошел бы на вечеринку и спросил друзей: «Что нового?» Они бы ответили: «Он скоро уезжает в Париж». Так бы я узнал, что он становится новым резидентом и смог бы передать это», — приводит Урбан слова Скрипаля.

В период с 2000 по 2004 год он провел около восьми встреч с новым британским агентом Стивеном Джонсоном в Испании, Португалии, на Мальте и в Турции. Во время последней встречи его предупредили о возможной слежке, но Скрипаль посчитал, что не замечал ничего подозрительного, пишет Урбан.

В декабре 2004 года сотрудники ФСБ задержали его по подозрению в работе на британскую разведку. В 2006 году его приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаля обменяли на российских агентов, задержанных в США.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в его отравлении Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Британия назвала «сотрудниками ГРУ». Боширов и Петров в интервью RT заявили, что они ездили в Солсбери как туристы.