В Британии задержали беглого экс-куратора польской помощи Украине

Кучмеровского задержали по уголовному делу о нечестных тендерах на закупку помощи Украине и средств защиты в пандемию. Он говорил, что не хочет быть «марионеткой в политическом шоу» новых властей «к радости веселой публики»

Михал Кучмеровский (Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / Reuters)

В Лондоне задержали бывшего главу польского Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского, сообщила польская прокуратура.

Его задержали сотрудники Национального отдела экстрадиции в квартире, арендованной через Airbnb, выяснила RMF. По данным издания, процесс выдачи может затянуться на месяцы.

Ранее Кучмеровский заявил, что не сбегал от правосудия, а ищет работу за рубежом. Он рассказал тогда, что в Польше не будет честного судебного процесса над ним, поэтому возвращаться в страну пока не планирует.

«Я не хочу, чтобы меня использовали в политическом шоу, я не хочу быть марионеткой в театре под названием «[Правящая партия] «Гражданская платформа» привлекает к ответственности своих предшественников, к радости веселой публики, под знаменем восьми звезд». Повторяю: если мне будет гарантирован справедливый суд, если я смогу фактически ссылаться на документы, если я смогу свободно выражать свое мнение, я буду рад явиться на следующий день», — рассказал Кучмеровский.

Кроме того, судом в Катовице был арестован еще один подозреваемый по делу Кучмеровского — владелец компании Red is Bad Павел Шопа. Его адвокат Бартош Левандовски заявил, что «медийно-политическая машина превращает польского предпринимателя в нечестного человека».

Кучмеровскому и Шопе предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, превышении своих полномочий и невыполнении своих обязанностей с целью получения финансовой выгоды.

Экс-главу RARS подозревают в заключении контрактов без проведения тендеров на поставку различных товаров — от средств защиты во время пандемии COVID до электрогенераторов для Украины. За совершенные действия ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Правительство Дональда Туска пришло к власти в декабре 2023-го, после того как консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) потеряла большинство в сейме по результатам октябрьских выборов (хотя и осталась крупнейшей фракцией). Кабмин Моравецкого не смог получить вотум доверия в сейме. Правившая с 2015 года консервативная PiS обострила отношения Варшавы и Брюсселя, и Туск пообещал вернуть Польшу на европейский путь.

Новое правительство Польши сделало приоритетной задачей привлечение к ответственности должностных лиц предыдущей администрации партии «Право и справедливость» («ПиС»). Кучмеровский — близкий соратник бывшего премьера Матеуша Моравецкого. «Это политическая атака на главу агентства, которое поддерживало Украину, предоставляя ей необходимое оборудование», — считает экс-премьер.