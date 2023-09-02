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Токаев назначил бывшего коменданта Астаны новым главой МВД

Токаев назначил бывшего коменданта Астаны Ержана Саденова новым министром внутренних дел
Токаев за последние два дня освободил от должностей уже шесть министров. Новым главой МВД республики стал Ержан Саденов, который занимал пост коменданта Астаны во время январских событий 2022 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД и назначил на его место Ержана Саденова, который ранее занимал пост заместителя министра внутренних дел и был комендантом Астаны (Нур-Султана) во время действия чрезвычайного положения в январе прошлого года.

«Указом главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан», — говорится в первом указе президента Казахстана.

«Назначить Саденова Ержана Сапарбековича министром внутренних дел Республики Казахстан», — сказано в другом. Причины данного кадрового решения не указываются.

Ержан Саденов родился 24 октября 1968 года в селе Куйган Курчумского района Казахстана. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова и Карагандинскую высшую школу КНБ РК.

Работу в органах начинал с должности оперуполномоченного. В начале 2000-х возглавил управление ОВД Зайсанского района, затем в разное время занимал посты в наркоконтроле и в департаменте на транспорте. С апреля 2019 года занимал должность начальника Департамента полиции Астаны. Во время январских событий 2022 года был назначен комендантом города. Спустя месяц был повышен до замминистра МВД.

Помимо этого, Токаев освободил Серика Жумангарина от должности заместителя премьер-министра — министра торговли и интеграции, сохранив за ним пост вице-премьера.

Накануне Токаева освободил от занимаемых должностей четырех министров, в том числе министра индустрии и инфраструктурного развития, министра культуры и спорта, министра информации и общественного развития и министра экологии и природных ресурсов.

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Кроме того, президент подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», согласно которому должен быть реорганизован ряд министерств. В частности, речь идет о министерствах экологии, индустрии и инфраструктурного развития, транспорта, промышленности и строительства, информации и общественного развития, культуры и спорта.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Касым-Жомарт Токаев МВД Казахстан
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